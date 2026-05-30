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घर के अंदर बहाया गया खून, सिर्फ 1 KM दूर जलती मिली एक ही परिवार के 4 लोग की लाशें, पढ़ें क्राइम स्टोरी

Rajasthan Crime: राजस्थान के अजमेर जिले में एक 17 साल के नाबालिग ने 4 लोगों की हत्या की पूरी साजिश रची. जब घर में मातम चल रहा था वो सुकून से चाय पीता नजर आया, जिससे पुलिस को शक हुआ और पूरा राज खुला. पढ़े पूरी क्राइम स्टोरी.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byKaushal Jain
Published: May 30, 2026, 05:39 PM|Updated: May 30, 2026, 05:39 PM
घर के अंदर बहाया गया खून, सिर्फ 1 KM दूर जलती मिली एक ही परिवार के 4 लोग की लाशें, पढ़ें क्राइम स्टोरी
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के अजमेर जिले के बोराड़ा थाना इलाके के श्रीरामपुरा गांव में 4 लोगों के एक हत्याकांड का खुलासा हुआ, जिसमें पूर्व सरपंच रामसिंह चौधरी, उनकी मां पुसी देवी, दूसरी पत्नी सुरज्ञान और उनकी भतीजी महिमा का गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था.

पुलिस को गुमराह किया
इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई बाहर का शख्स नहीं बल्कि रामसिंह की पहली पत्नी, बेटी और नाबालिग बेटा था. वहीं, जब इस मामले में पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि पहले आरोपियों ने हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह किया लेकिन घर के अंदर मिले खून के धब्बों और फोरेंसिक जांच से सच सामने आया. इस मामले में मुख्य आरोपी 43 वर्षीय सुनीता और उसकी 18 वर्षीय बेटी सरिता को गिरफ्तार किया. वहीं, बेटे को निरुद्ध कर दिया गया.

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चीख चिल्ला रहे थे सभी, चाय पीता रहा बेटा
इस मामले में जब पुलिस जांच के लिए रामसिंह चौधरी के घर पहुंची तो पहली पत्नी सुनीता ने पुलिस को एक कहानी सुनाई, जिसमें दावा किया कि उसकी सास पुसी देवी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी. ऐसे में रामसिंह, उसकी दूसरी पत्नी सुरज्ञान और महिमा उनको सुबह करीब 5:30 बजे स्कॉर्पियो गाड़ी से अस्पताल दिखाने के लिए लेकर गए. साथ ही घर में मातम के समय सभी चीख चिल्ला रहे थे और बेटा चाय पीता नजर आ रहा था.

इस कहानी और बेटे के बर्ताव पर पुलिस को शक हुआ. फिर पुलिस ने सुनीता, उसकी बेटी और बेटे से अलग-अलग पूछताछ की तो तीनों ने अलग-अलग बयान दिए, जिससे पुलिस का शक हकीकत में बदल गया.

खुले चौक, दीवारों और कुछ बर्तनों पर खून के निशान
वहीं, पुलिस ने घर में बारीकी से जांच की तो घर का फर्श पूरी तरह साफ था और मकान की सफाई की जा रही थी. इसी दौरान पुलिस को घर के खुले चौक, दीवारों और कुछ बर्तनों पर खून के निशान नजर आए.
इसी दौरान एमओबी और मोबाइल फोरेंसिक यूनिट ने धब्बों की केमिकल जांच की.

तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया
वहीं, रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ की, तो तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया. पूछताछ में पता चला कि साल 2016 में रामसिंह चौधरी ने सुरज्ञान से दूसरी शादी की थी, जिसके बाद से घर में लगातार झगड़ा होने लगा. पुलिस के मुताबिक, रामसिंह अपनी पहली पत्नी सुनीता और बेटी सरिता के साथ मारपीट करता था. साथ ही रिश्तेदारों के यहां आने-जाने से भी मना कर दिया गया था.

ऑनलाइन मंगवाए धारदार हथियार

इसी से परेशान होकर सुनीता ने लगभग 4 से 5 महीने पहले ऑनलाइन धारदार हथियार मंगवाए थे.फिर पुलिस के अनुसार, 27 मई 2026 की शाम को भी रामसिंह और सुनीता के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद 28 मई की सुबह लगभग 4 बजे सुनीता, उसकी बेटी सरिता और नाबालिग बेटे ने मिलकर सो रहे चारों लोगों पर धारदार हथियार से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया.

इसके बाद आरोपियों ने शवों को स्कॉर्पियो गाड़ी में रखा और फिर ट्रैक्टर से डीजल निकाला और कार को घर से लगभग एक किलोमीटर दूर स्टेट हाईवे तक ले गए और वहां सड़क के पास गाड़ी खड़ी कर शवों पर डीजल डाला और आग लगा दी गई, जिसमें ये हत्या हादसा लगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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