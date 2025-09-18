2 जून से लापता है नाबालिग बच्ची, सुनारान चौपड़ पर जैन समाज का धरना प्रदर्शन

Rajasthan Crime: ब्यावर शहर में लोकाशाह नगर निवासी एक जैन परिवार की लापता बच्ची को पुलिस द्वारा अब तक दस्तयाब नहीं करने से नाराज सकल जैन समाज ने गुरुवार को सुनारान चौपड़ पर धरना प्रदर्शन किया.
Rajasthan Crime: राजस्थान के ब्यावर शहर में लोकाशाह नगर निवासी एक जैन परिवार की लापता बच्ची को पुलिस द्वारा अब तक दस्तयाब नहीं करने से नाराज सकल जैन समाज ने गुरुवार को सुनारान चौपड़ पर धरना प्रदर्शन किया. उक्त धरना प्रदर्शन में सकल जैन समाज के साथ-साथ अन्य समाजों को प्रतिनिधी तथा गणमान्य नागरिक शामिल रहे.
सुनारान चौपड़ पर आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने प्रकरण में बरती जा रही शिथिलता पर आक्रोश जताया. वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार के प्रकरणों में पुलिस द्वारा बरती जा रही ढिलाई अपराधियों को हौंसले बुलंद कर रही है, जिसके कारण अपराधी बेखौफ होकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं.
वक्ताओं ने आरोप लगाया कि शहर के लोकाशाह नगर से 2 जून को गायब हुई बच्ची को लेकर परिजनों की ओर से साकेत नगर थाने में मामला दर्ज करवाए जाने के बाद आज तक संबंधित थानाधिकारी, पुलिस विभाग और प्रशासन द्वारा जैन नाबालिग बच्ची को अभी तक ढूंढने के कोई सफल प्रयास नहीं किए गए हैं. जिससे जैन समाज के सभी लोगों के परिवारों में और ब्यावर शहर के सभी नागरिकों में नाराजगी व्याप्त है.
प्रकरण में वक्ताओं तथा सकल जैन समाज के लोगों ने शीघ्र ही इस प्रकरण में कोई उचित कार्रवाई नहीं होने के अभाव में आंदोलन को तेज करते हुए ब्यावर बंद तक की चेतावनी दी है. धरने को भाजपा नेता इंदरसिंह बागावस, कांग्रेस नेता दिनेश शर्मा सहित सकल जैन समाज के लोगों ने संबोधित किया.
धरना प्रदर्शन के बाद उपस्थित सभी लोग रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर सभी ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर कमल राम मीना को एक ज्ञापन दिया. ज्ञापन में संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी देते हुए संबंधित थाना द्वारा अब तक प्रकरण में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने पर कड़ा आक्रोश जताते हुए थानाधिकारी को इस बात से निर्देशित करने तथा लापता बच्ची को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द करने की मांग की है.
साथ ही आरपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. ज्ञापन के माध्यम से आगाह किया गया कि अगर अतिशीघ्र किसी भी प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो इस प्रकरण को अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा. साथ ही 20 सितंबर को ब्यावर बंद करवाया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी ब्यावर जिला प्रशासन की होगी.
ज्ञापन देने के दौरान संयोजक रिखबचंद खटोड, प्रवीण बडौला, राजेंद्र ओस्तवाल, निलेश बुरड़, मिलापचंद, महेन्द्र बोहरा, डीके जैन, अल्का जैन, सुभाष कटारिया, हस्तीमल, पारसमल कोठारी, प्रकाश मकाणा, अनिल कुमार, लीना देवी, प्रवीण जैन, आशिषपाल पदावत, अजय शर्मा, निर्वतमान सभापति नरेश कनोजिया, सहित बड़ी संख्या में सकल जैन समाज के लोग शामिल रहे.
