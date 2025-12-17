अजमेर में लॉरेंस गैंग एक्टिव, जेल में बंद मयंक सिंह कारोबारियों को भेज रहा धमकियां

Rajasthan Crime News: गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा से हुई अनबन के बाद लॉरेंस गैंग ने राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नया नेटवर्क सक्रिय कर दिया है. इस नेटवर्क की कमान अब राजस्थान के ही गैंगस्टर सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह के हाथों में है, जो वर्तमान में झारखंड जेल की सलाखों के पीछे है.

अजरबैजान से झारखंड जेल तक का सफर

श्रीगंगानगर के घड़साना निवासी सुनील मीणा का नाम अब राजस्थान में दहशत का नया चेहरा बनकर उभरा है. करीब 9 महीने पहले झारखंड पुलिस इसे अजरबैजान से डिपोर्ट करवाकर भारत लाई थी. विदेश में रहते हुए इसे 'आरजू' और 'हैरी बॉक्सर' जैसे बदमाशों का साथ मिला. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि जेल में बंद होने के बावजूद सुनील मीणा विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर राजस्थान के बड़े कारोबारियों को फिरौती के लिए धमका रहा है.

अजमेर के कारोबारी से मांगे 2 करोड़ रुपए

हाल ही में अजमेर के माखुपुरा स्थित 'श्रीभगवती मशीन टूल्स' के मालिक यशवंत शर्मा को लॉरेंस गैंग के नाम से एक खौफनाक धमकी मिली. बदमाशों ने वॉट्सऐप मैसेज में लिखा:

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

"लगता है आपके कानों में दिक्कत है, कॉल रिसीव नहीं किया. अब गोली चलाकर ही कान साफ करने पड़ेंगे. 2 करोड़ रुपए तैयार रखो, वरना सीधे ऊपर जाने की तैयारी कर लो."

इतना ही नहीं, बदमाशों ने परिवार को निशाना बनाने की धमकी भी दी. पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि धमकी भरे इस मैसेज के नीचे गैंगस्टरों की सूची में सुनील मीणा का नाम पहली बार प्रमुखता से दर्ज था. इसी तरह का एक मैसेज अजमेर के एक सट्टा कारोबारी को भी भेजा गया था.

पुलिस की रडार पर नया नेटवर्क

पुलिस सूत्रों के अनुसार, लॉरेंस गैंग अब पुराने बदमाशों के बजाय नए चेहरों और जेल में बंद 'वर्चुअल' गुर्गों का इस्तेमाल कर रही है ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके. झारखंड और छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहा सुनील मीणा अब राजस्थान में लॉरेंस गैंग का मुख्य 'कलेक्शन एजेंट' बनने की राह पर है. राजस्थान पुलिस अब सुनील मीणा से पूछताछ के लिए उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-