/अजमेर रेलवे स्टेशन से अगवा कर बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

Rajasthan Crime: राजस्थान के अजमेर में वर्ष 2024 में रेलवे स्टेशन पर 11 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने दोषी ओमप्रकाश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा आरोपी पर 26,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए 6 लाख रुपये की प्रतिकार राशि देने की अनुशंसा की है.

रेलवे स्टेशन से अगवा कर ट्रेन के डिब्बे में किया था दुष्कर्म

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 जून 2024 को अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपने परिवार के साथ सो रही 11 वर्षीय बच्ची को आरोपी ओमप्रकाश अगवा कर ले गया था. इसके बाद उसने बच्ची को ट्रेन के एक सुनसान डिब्बे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

करीब दो साल तक चली सुनवाई

यह मामला करीब दो वर्षों तक अदालत में चला. सुनवाई के दौरान आरोपी जेल में बंद रहा. अभियोजन पक्ष ने मामले को मजबूत बनाने के लिए अदालत में 30 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 109 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए. इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया.

पोक्सो कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

अजमेर पोक्सो कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 26,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. अदालत ने अपने फैसले में बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों पर सख्त रुख अपनाने का संदेश दिया.

पीड़िता को मिलेगी 6 लाख रुपये मुआवजा राशि

कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए 6 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की अनुशंसा की है. इससे पहले उपचार और अन्य आवश्यक सहायता के लिए 1 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है.

बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल

अजमेर रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगह पर हुई इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा और रेलवे परिसरों में निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे. कोर्ट के इस फैसले को पीड़िता के लिए न्याय और समाज में अपराधियों के लिए सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

