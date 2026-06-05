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अजमेर रेलवे स्टेशन से अगवा कर बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

Rajasthan Crime: अजमेर में वर्ष 2024 में रेलवे स्टेशन पर 11 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने दोषी ओमप्रकाश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 05, 2026, 09:07 PM|Updated: Jun 05, 2026, 09:07 PM
अजमेर रेलवे स्टेशन से अगवा कर बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के अजमेर में वर्ष 2024 में रेलवे स्टेशन पर 11 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने दोषी ओमप्रकाश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा आरोपी पर 26,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए 6 लाख रुपये की प्रतिकार राशि देने की अनुशंसा की है.

रेलवे स्टेशन से अगवा कर ट्रेन के डिब्बे में किया था दुष्कर्म

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 जून 2024 को अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपने परिवार के साथ सो रही 11 वर्षीय बच्ची को आरोपी ओमप्रकाश अगवा कर ले गया था. इसके बाद उसने बच्ची को ट्रेन के एक सुनसान डिब्बे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

करीब दो साल तक चली सुनवाई

यह मामला करीब दो वर्षों तक अदालत में चला. सुनवाई के दौरान आरोपी जेल में बंद रहा. अभियोजन पक्ष ने मामले को मजबूत बनाने के लिए अदालत में 30 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 109 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए. इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया.

पोक्सो कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

अजमेर पोक्सो कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 26,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. अदालत ने अपने फैसले में बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों पर सख्त रुख अपनाने का संदेश दिया.

पीड़िता को मिलेगी 6 लाख रुपये मुआवजा राशि

कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए 6 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की अनुशंसा की है. इससे पहले उपचार और अन्य आवश्यक सहायता के लिए 1 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है.

बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल

अजमेर रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगह पर हुई इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा और रेलवे परिसरों में निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे. कोर्ट के इस फैसले को पीड़िता के लिए न्याय और समाज में अपराधियों के लिए सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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