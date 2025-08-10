बाइक से जा रहे दंपत्ति को पहले बदमाशों ने घेरा, फिर महिला का रेता गला

Rajasthan Crime: राजस्थान में अजमेर जिले के किशनगढ़ में रविवार को दिनदहाड़े लूट के इरादे से एक विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना उस समय हुई जब बाईक पर सवार दंपति घर लौट रहे थे.

रास्ते में कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और धारदार हथियार से 35 वर्षीय संजू माली का गला रेत दिया. गंभीर रूप से घायल संजू को बचाने का प्रयास विफल रहा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि पति रोहित माली घायल अवस्था में राजकीय वाई एन अस्पताल में भर्ती है.

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावर वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं. इस जघन्य अपराध के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में माली समाज के लोग अस्पताल पहुंच गए और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी व पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया.

पुलिस ने मृतका का शव मोर्चरी में रखवा दिया है. वहीं घायल पति का उपचार जारी है. हालात को देखते हुए अस्पताल परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. सीओ ग्रामीण उमेश गौतम, सर्किल थानों का जाब्ता मौके पर मौजूद है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि किशनगढ़ शहर पुलिस उपाधीक्षक का पद लंबे समय से रिक्त है और सीओ ग्रामीण के पास अतिरिक्त चार्ज होने से कानून व्यवस्था पर असर पड़ रहा है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

माली समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और मुआवजा घोषित नहीं होता, धरना जारी रहेगा. पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो का विश्लेषण किया जा रहा है तथा जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

