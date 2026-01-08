Ajmer News: अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में हाथीखेड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. 10 से 12 बदमाशों ने परिवार पर कुल्हाड़ी, लाठी और डंडों के साथ पत्थर से हमला कर दिया. हमले में परिवार के करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. घायलों को जेएलएन अस्पताल उपचार के जारी है. वहीं घटना का वीडियो भी सामने आया है. हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने बताया कि हाथीखेड़ा गांव में विवाद की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई. घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है. मामला जमीनी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. शिकायत मिलने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

घायल नौरत सिंह रावत ने बताया कि वह परिवार सहित हाथीखेड़ा गांव में रहते हैं. गांव में उनके करीब 500 गज से ज्यादा जमीन है. कई सालों पहले दादा ने जमीन खरीदी थी. आज भाई भागचंद अपनी जमीन के पास गया तो वहां पर उसके ऊपर कुछ बदमाशों ने लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. पीड़ित घायल ने बताया कि जैसे ही परिवार को इसकी सूचना प्राप्त हुई तो परिवार की महिलाएं बच्चे भी मौके पर गए तो उनके ऊपर भी हमला कर दिया.

पत्थर, लाठी, डंडों से हमला किया गया है. हमले में महिलाओं के साथ ही बच्चे और कई लोगों के चोट आई है. करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. करीब 10 से 15 बदमाशों ने हमला किया था. जमीन पर कब्जा उनके परिवार का है, लेकिन वह हर किसी की जमीन पर कब्जे कर रहे हैं.

केकड़ी में आपसी लेनदेन को लेकर दिनदहाड़े फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. अजमेरी गेट स्थित अंबिका प्रिंटर्स के मालिक पर अज्ञात बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और पुलिस तुरंत अलर्ट मोड में आ गई. पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. घायल को प्राथमिक उपचार के बाद केकड़ी अस्पताल से अजमेर रेफर किया गया है. फायरिंग की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसकी फुटेज के आधार पर पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

