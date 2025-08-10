Zee Rajasthan
mobile app

Ajmer Crime: कुत्ते के झगड़े से खूनी वारदात — महिला पर तेजाब जैसा हमला, अस्पताल में भर्ती

Rajasthan News: किशनगढ़ में पार्किंग और कुत्ते को लेकर विवाद में महिला पर तेजाबनुमा केमिकल फेंका गया. पीड़िता अस्पताल में भर्ती, आरोपी पड़ोसी व परिवार पर धमकी और हमला करने का आरोप. पुलिस ने केस दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Abhijeet dave
Published: Aug 10, 2025, 17:20 IST | Updated: Aug 10, 2025, 17:20 IST

Trending Photos

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, इन 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
weather update

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, इन 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी

झालावाड़ में रक्षाबंधन के दिन सूने मकान से लाखों की चोरी, CCTV में कैद हुए बदमाश
7 Photos
jhalawar news

झालावाड़ में रक्षाबंधन के दिन सूने मकान से लाखों की चोरी, CCTV में कैद हुए बदमाश

देसूरी की नाल… खूबसूरत लेकिन खतरनाक भी! देखें ये तस्वीरें…
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

देसूरी की नाल… खूबसूरत लेकिन खतरनाक भी! देखें ये तस्वीरें…

राजस्थान की ये फेमस मिठाई खाई क्या आपने? नहीं खाई तो नोट कर लें ये आसान सी रेसिपी
7 Photos
Rajasthan famous Food

राजस्थान की ये फेमस मिठाई खाई क्या आपने? नहीं खाई तो नोट कर लें ये आसान सी रेसिपी

Ajmer Crime: कुत्ते के झगड़े से खूनी वारदात — महिला पर तेजाब जैसा हमला, अस्पताल में भर्ती

Kishangarh News: राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ में पार्किंग और कुत्ते को लेकर दो पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े के दौरान तेजाब नुमा केमिकल से हमला और मारपीट करने का मामला सामने आया है. किशनगढ़ शहर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है. वहीं पीड़ित महिला को किशनगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले की जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता अनिल व्यास की पीड़ित पत्नी संतोष ने बताया कि वह किशनगढ़ सब्जी मंडी नया शहर क्षेत्र में रहते हैं. जहां उनके पड़ोसी उदय सिंह दवाई और उनके परिवार द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है.

मामूली कहासुनी के बीच किया हमला
शनिवार को भी मामूली कहा सुनी हुई और कुत्ते को लेकर झगड़ा शुरू हुआ. इसी बीच उन्होंने उन पर हमला कर दिया और उनके माध्यम से एक केमिकल पदार्थ फेंका गया. जिसके चलते उनकी पत्नी संतोष कमर घायल हो गई और उनके शरीर पर जलन और फफोले शुरू हो गए. जिन्हें अस्पताल ले जाया गया. जहां उनका उपचार जारी है. उन्होंने बताया कि इस विवाद को लेकर पहले भी शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. लेकिन थाना प्रभारी द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई. जिसके चलते पड़ोसी बदमाशों का हौसला बुलंद हुआ और उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है.

दो दिनों से जान से मारने की धमकी दी जा रही हैं
रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी पिछले दो दिनों से हथियार लेकर घूम रहा था और जान से मारने की धमकियां दे रहा था. घटना में उदय सिंह के साथ उसकी बेटियां आस्था, शिरडी और बेटा प्रदीप भी शामिल थे. पीड़ित का कहना है कि पहले भी आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई थी, लेकिन समय पर कार्रवाई न होने से यह हमला हुआ. घटना के बाद किशनगढ़ शहर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले में कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश एएसआई रतन लाल को सौंपी है. फिलहाल इस संबंध में पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली है और दो लोगों को इस मामले में पकड़ा गया है. उनसे पूछताछ का अग्रिम कार्रवाई की जारी है.

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news