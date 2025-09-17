अजमेर में चार साल की बच्ची की मौत का रहस्य… क्या सच छिपा रही है मां?

Ajmer Crime News: राजस्थान के अजमेर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शहर की आनासागर झील में डूबने से चार साल की बच्ची की मौत हो गई. मासूम का शव बुधवार सुबह झील से बरामद किया गया. सूचना मिलने पर क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला. इसके बाद शव को जेएलएन हॉस्पिटल की मोर्च्युरी में रखवाया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

शक के आधार पर मां डिटेन

पुलिस को शुरुआती जांच में कुछ संदिग्ध बातें नजर आईं. इसी आधार पर बच्ची की मां को हिरासत में लिया गया है. हालांकि वह किसी भी सवाल का जवाब देने से बच रही है. फिलहाल पुलिस अधिकारी इस पर कोई आधिकारिक बयान देने से इंकार कर रहे हैं. मंगलवार देर रात करीब डेढ़ बजे क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस को आनासागर चौपाटी पर एक महिला घूमती मिली थी. पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो महिला ने बताया कि उसकी बेटी लापता है और वह खुद उसकी तलाश कर रही है. उसने पुलिस से मदद लेने से इनकार कर दिया और अकेले ही ढूंढने की बात कही.

सीसीटीवी फुटेज खंगाला

बाद में पुलिस को मामला संदिग्ध लगा. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. एक फुटेज में महिला अपनी बच्ची के साथ दिखी, जबकि अगले फुटेज में वह अकेली नजर आई. इसी आधार पर पुलिस ने अपनी ओर से बच्ची की तलाश शुरू की. तलाश के दौरान बुधवार सुबह वैशाली नगर स्थित देवनारायण मंदिर के पास झील में एक बच्ची का शव दिखाई दिया. बाहर निकालने पर पुष्टि हुई कि यह वही लापता बच्ची है. डूबने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. संदिग्ध हालात और महिला के बयान न देने की स्थिति को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.

