/अजमेर में टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग! टोल इंचार्ज की खिड़की पर चलाई गोलियां

Ajmer News: अजमेर के भिनाय थाना क्षेत्र में रविवार शाम खेड़ी टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा हुआ. बिना नंबर की कई गाड़ियों में सवार होकर आए लोगों ने टोल पर तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट की. आरोप है कि इस दौरान टोल ऑफिस की तरफ फायरिंग भी की गई. अचानक हुए हंगामे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि गनीमत रही कि घटना में किसी की जान नहीं गई. सूचना मिलने पर भिनाय के साथ सरवाड़, नसीराबाद, श्रीनगर और सराना थाना क्षेत्रों की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दो वाहनों को कब्जे में लिया है और एक युवक को डिटेन किया गया है. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

बिना टोल दिए बैरियर तोड़कर निकली गाड़ी

जानकारी के मुताबिक रविवार शाम करीब 4:30 बजे किशनगढ़ की तरफ से बिना नंबर की करीब 10-12 गाड़ियां खेड़ी टोल प्लाजा पहुंचीं. इनमें से एक वाहन के चालक ने टोल दिए बिना बैरियर तोड़कर गाड़ी आगे निकाल ली. उसके पीछे चल रही दूसरी गाड़ियों ने भी टोल से बिना भुगतान निकलने की कोशिश की. इस पर टोल कर्मचारियों ने एक गाड़ी को रोक लिया और उसकी चाबी निकाल ली. बताया जा रहा है कि चालक मौके से भाग गया, जबकि वाहन में बैठे एक अन्य व्यक्ति को कर्मचारियों ने पकड़कर टोल ऑफिस में ले लिया.

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पीछे से आई गाड़ियों ने शुरू किया हंगामा

कुछ देर बाद पीछे से 8-9 गाड़ियों में सवार लोग टोल प्लाजा पर पहुंचे. आरोप है कि उन्होंने टोल बूथ पर मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद टोल परिसर में गाड़ियों को तेज रफ्तार से दौड़ाया गया. कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें वाहनों से कुचलने की कोशिश भी की गई. हंगामे के दौरान टोल प्लाजा पर मौजूद लोगों में भी भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. आसपास के दुकानदारों को जब घटना की जानकारी मिली तो वे भी मौके पर पहुंच गए. लोगों को आता देखकर कई आरोपी वहां से भागने लगे.

जान बचाने के लिए छत पर चढ़े टोलकर्मी

बढ़ते हंगामे के बीच टोल कर्मचारियों ने खुद को बचाने के लिए टोल ऑफिस की छत पर पहुंचना बेहतर समझा. कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने ऊपर से पत्थर फेंककर खुद को बचाने की कोशिश की. टोल कर्मचारियों का आरोप है कि इसी दौरान गाड़ियों में आए लोगों में से किसी ने टोल ऑफिस की ओर रिवॉल्वर से गोली चलाई. शुरुआती जानकारी में यह भी सामने आया कि फायरिंग से टोल इंचार्ज की खिड़की को निशाना बनाया गया था. हालांकि इस दौरान किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

ग्रामीणों ने पीछा कर एक युवक को पकड़ा

घटना के बाद कुछ ग्रामीणों ने भाग रहे लोगों का पीछा किया. इस दौरान एक युवक को पकड़ लिया गया. बताया जा रहा है कि उसके साथ मौजूद तीन-चार अन्य लोग मौके से भागने में सफल रहे. ग्रामीणों के मुताबिक उनके पास पिस्टल होने की बात भी सामने आई है. पकड़े गए युवक को पुलिस अपने साथ थाने ले गई.

कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची

टोल प्लाजा पर हंगामे और फायरिंग की सूचना मिलते ही भिनाय पुलिस के साथ सरवाड़, नसीराबाद, श्रीनगर और सराना थाना क्षेत्रों की पुलिस भी मौके पर पहुंची. अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके से दो वाहनों को अपने कब्जे में लिया है. एक युवक को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है. वहीं अन्य लोगों की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें लगाई गई हैं.

पुलिस बोली- फायरिंग की बात भी सामने आई

भिनाय थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ और फायरिंग की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को डिटेन किया है. टोल पर तोड़फोड़ की वजह क्या थी, इसकी जांच की जा रही है. थाना प्रभारी के मुताबिक फायरिंग की बात भी सामने आई है. एसपी के निर्देश पर अलग-अलग पुलिस टीमें बनाई गई हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है.