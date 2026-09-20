Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Ajmer
  • /अजमेर में टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग! टोल इंचार्ज की खिड़की पर चलाई गोलियां

अजमेर में टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग! टोल इंचार्ज की खिड़की पर चलाई गोलियां

Rajasthan News: अजमेर के भिनाय में खेड़ी टोल प्लाजा पर बिना नंबर की गाड़ियों में आए लोगों ने जमकर हंगामा किया. टोलकर्मियों से मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग का आरोप है. पुलिस ने दो वाहन कब्जे में लेकर एक युवक को डिटेन किया, बाकी की तलाश जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 20, 2026, 10:00 PM IST | Updated:Sep 20, 2026, 10:00 PM IST
अजमेर में टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग! टोल इंचार्ज की खिड़की पर चलाई गोलियां
Image Credit: अजमेर के भिनाय में खेड़ी टोल प्लाजा पर मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग का मामला सामने आया है.

Ajmer News: अजमेर के भिनाय थाना क्षेत्र में रविवार शाम खेड़ी टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा हुआ. बिना नंबर की कई गाड़ियों में सवार होकर आए लोगों ने टोल पर तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट की. आरोप है कि इस दौरान टोल ऑफिस की तरफ फायरिंग भी की गई. अचानक हुए हंगामे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि गनीमत रही कि घटना में किसी की जान नहीं गई. सूचना मिलने पर भिनाय के साथ सरवाड़, नसीराबाद, श्रीनगर और सराना थाना क्षेत्रों की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दो वाहनों को कब्जे में लिया है और एक युवक को डिटेन किया गया है. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

बिना टोल दिए बैरियर तोड़कर निकली गाड़ी
जानकारी के मुताबिक रविवार शाम करीब 4:30 बजे किशनगढ़ की तरफ से बिना नंबर की करीब 10-12 गाड़ियां खेड़ी टोल प्लाजा पहुंचीं. इनमें से एक वाहन के चालक ने टोल दिए बिना बैरियर तोड़कर गाड़ी आगे निकाल ली. उसके पीछे चल रही दूसरी गाड़ियों ने भी टोल से बिना भुगतान निकलने की कोशिश की. इस पर टोल कर्मचारियों ने एक गाड़ी को रोक लिया और उसकी चाबी निकाल ली. बताया जा रहा है कि चालक मौके से भाग गया, जबकि वाहन में बैठे एक अन्य व्यक्ति को कर्मचारियों ने पकड़कर टोल ऑफिस में ले लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पीछे से आई गाड़ियों ने शुरू किया हंगामा
कुछ देर बाद पीछे से 8-9 गाड़ियों में सवार लोग टोल प्लाजा पर पहुंचे. आरोप है कि उन्होंने टोल बूथ पर मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद टोल परिसर में गाड़ियों को तेज रफ्तार से दौड़ाया गया. कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें वाहनों से कुचलने की कोशिश भी की गई. हंगामे के दौरान टोल प्लाजा पर मौजूद लोगों में भी भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. आसपास के दुकानदारों को जब घटना की जानकारी मिली तो वे भी मौके पर पहुंच गए. लोगों को आता देखकर कई आरोपी वहां से भागने लगे.

जान बचाने के लिए छत पर चढ़े टोलकर्मी
बढ़ते हंगामे के बीच टोल कर्मचारियों ने खुद को बचाने के लिए टोल ऑफिस की छत पर पहुंचना बेहतर समझा. कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने ऊपर से पत्थर फेंककर खुद को बचाने की कोशिश की. टोल कर्मचारियों का आरोप है कि इसी दौरान गाड़ियों में आए लोगों में से किसी ने टोल ऑफिस की ओर रिवॉल्वर से गोली चलाई. शुरुआती जानकारी में यह भी सामने आया कि फायरिंग से टोल इंचार्ज की खिड़की को निशाना बनाया गया था. हालांकि इस दौरान किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

ग्रामीणों ने पीछा कर एक युवक को पकड़ा
घटना के बाद कुछ ग्रामीणों ने भाग रहे लोगों का पीछा किया. इस दौरान एक युवक को पकड़ लिया गया. बताया जा रहा है कि उसके साथ मौजूद तीन-चार अन्य लोग मौके से भागने में सफल रहे. ग्रामीणों के मुताबिक उनके पास पिस्टल होने की बात भी सामने आई है. पकड़े गए युवक को पुलिस अपने साथ थाने ले गई.

कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची
टोल प्लाजा पर हंगामे और फायरिंग की सूचना मिलते ही भिनाय पुलिस के साथ सरवाड़, नसीराबाद, श्रीनगर और सराना थाना क्षेत्रों की पुलिस भी मौके पर पहुंची. अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके से दो वाहनों को अपने कब्जे में लिया है. एक युवक को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है. वहीं अन्य लोगों की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें लगाई गई हैं.

पुलिस बोली- फायरिंग की बात भी सामने आई
भिनाय थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ और फायरिंग की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को डिटेन किया है. टोल पर तोड़फोड़ की वजह क्या थी, इसकी जांच की जा रही है. थाना प्रभारी के मुताबिक फायरिंग की बात भी सामने आई है. एसपी के निर्देश पर अलग-अलग पुलिस टीमें बनाई गई हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

कोटा में 14 साल के बच्चे का अपहरण, जंगल में ले जाकर की मारपीट, मां से मांगी 2 लाख की फिरौती

अजमेर में कर्ज से परेशान परिवार ने उठाया खौफनाक कदम, 3 की मौत, बेटा गंभीर हालत में भर्ती

प्रतापगढ़ में तालाब में तैरता मिला युवक का शव, 18 सितंबर की रात से था लापता

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan News
Ajmer news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अजमेर में टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग! टोल इंचार्ज की खिड़की पर चलाई गोलियां
2
3
4
5