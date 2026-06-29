/कौन था डकैत जगन गुर्जर? 100 से ज्यादा केसों वाला आरोपी, जिसकी जेल में हुई मौत

राज्य चुनें
Rajasthan Crime News: अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी बैरक में मिला है. बताया जा रहा है कि वह जेल में बंद था और उसी बैरक में बंद एक अन्य हार्डकोर कैदी विष्णु पर उसकी हत्या के आरोप सामने आ रहे हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. हालांकि फिलहाल जेल प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर उसकी मौत की पुष्टि नहीं की है.
जेल में बैरक के अंदर मिला शव
जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब 11 बजे से 3 बजे के बीच बैरक बंद रहने के दौरान यह घटना हुई. जब ड्यूटी स्टाफ राउंड पर पहुंचा और बैरक खोली गई तो अंदर जगन गुर्जर का शव पड़ा मिला, जबकि उसके साथ बंद कैदी विष्णु भी वहीं मौजूद था. इसके बाद तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और पुलिस व फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया. एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.
27 साल पहले शुरू हुआ था अपराध का सफर
जगन गुर्जर करीब 1994 में अपराध की दुनिया में आया था और धीरे-धीरे चंबल क्षेत्र का एक कुख्यात नाम बन गया. उसका इतना खौफ था कि कई गांवों में शादियां तक रुक गई थीं. उसके अपने गांव में भी वर्षों तक कोई शादी नहीं हुई और डर के कारण उसके पिता तक गांव छोड़कर चले गए थे.
महिलाओं से दुर्व्यवहार और गंभीर आरोप
उस पर कई गंभीर आरोप भी लगे थे, जिनमें महिलाओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार शामिल है. 2019 में धौलपुर के एक गांव में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला भी सामने आया था. इसके अलावा उस पर एक पुलिसकर्मी की हत्या का भी आरोप रहा. राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में उस पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे.
आरक्षण आंदोलन और धमकी से सुर्खियों में आया
साल 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान वह तब सुर्खियों में आया जब उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी दी थी. इसके बाद उस पर 11 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था और वह चंबल क्षेत्र का सबसे बड़ा दस्यु माना जाने लगा.
बार-बार सरेंडर और फिर अपराध की राह
करीब 15 साल पहले उसने अपनी बेटी की शादी के समय अपराध छोड़ने की कसम खाई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कई बार आत्मसमर्पण किया और फिर जमानत पर बाहर आकर दोबारा अपराध की दुनिया में लौट आया. अब जेल के अंदर उसकी संदिग्ध मौत ने एक बार फिर पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!