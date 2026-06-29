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कौन था डकैत जगन गुर्जर? 100 से ज्यादा केसों वाला आरोपी, जिसकी जेल में हुई मौत

Rajasthan News: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का शव उसकी बैरक में संदिग्ध हालत में मिला. हत्या के आरोप सामने आए हैं. एफएसएल टीम जांच कर रही है, जबकि जेल प्रशासन ने फिलहाल मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byKaushal Jain
Published: Jun 29, 2026, 06:16 PM|Updated: Jun 29, 2026, 06:16 PM
कौन था डकैत जगन गुर्जर? 100 से ज्यादा केसों वाला आरोपी, जिसकी जेल में हुई मौत
Image Credit: डकैत जगन गुर्जर (फाइल फोटो)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी बैरक में मिला है. बताया जा रहा है कि वह जेल में बंद था और उसी बैरक में बंद एक अन्य हार्डकोर कैदी विष्णु पर उसकी हत्या के आरोप सामने आ रहे हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. हालांकि फिलहाल जेल प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर उसकी मौत की पुष्टि नहीं की है.

जेल में बैरक के अंदर मिला शव
जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब 11 बजे से 3 बजे के बीच बैरक बंद रहने के दौरान यह घटना हुई. जब ड्यूटी स्टाफ राउंड पर पहुंचा और बैरक खोली गई तो अंदर जगन गुर्जर का शव पड़ा मिला, जबकि उसके साथ बंद कैदी विष्णु भी वहीं मौजूद था. इसके बाद तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और पुलिस व फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया. एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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27 साल पहले शुरू हुआ था अपराध का सफर
जगन गुर्जर करीब 1994 में अपराध की दुनिया में आया था और धीरे-धीरे चंबल क्षेत्र का एक कुख्यात नाम बन गया. उसका इतना खौफ था कि कई गांवों में शादियां तक रुक गई थीं. उसके अपने गांव में भी वर्षों तक कोई शादी नहीं हुई और डर के कारण उसके पिता तक गांव छोड़कर चले गए थे.

महिलाओं से दुर्व्यवहार और गंभीर आरोप
उस पर कई गंभीर आरोप भी लगे थे, जिनमें महिलाओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार शामिल है. 2019 में धौलपुर के एक गांव में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला भी सामने आया था. इसके अलावा उस पर एक पुलिसकर्मी की हत्या का भी आरोप रहा. राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में उस पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे.

आरक्षण आंदोलन और धमकी से सुर्खियों में आया
साल 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान वह तब सुर्खियों में आया जब उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी दी थी. इसके बाद उस पर 11 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था और वह चंबल क्षेत्र का सबसे बड़ा दस्यु माना जाने लगा.

बार-बार सरेंडर और फिर अपराध की राह
करीब 15 साल पहले उसने अपनी बेटी की शादी के समय अपराध छोड़ने की कसम खाई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कई बार आत्मसमर्पण किया और फिर जमानत पर बाहर आकर दोबारा अपराध की दुनिया में लौट आया. अब जेल के अंदर उसकी संदिग्ध मौत ने एक बार फिर पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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