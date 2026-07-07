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अजमेर हत्याकांड में बड़ा फैसला! प्रेमिका का गला रेतकर सिर कुचलने वाले पति-पत्नी को उम्रकैद

Rajasthan News: अजमेर के 2017 के चर्चित हत्या मामले में एडीजे कोर्ट ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोनों ने मिलकर युवक की प्रेमिका की चाकू से गला रेतकर और सिर कुचलकर हत्या कर दी थी. कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byKaushal Jain
Published: Jul 07, 2026, 10:34 PM|Updated: Jul 07, 2026, 10:34 PM
अजमेर हत्याकांड में बड़ा फैसला! प्रेमिका का गला रेतकर सिर कुचलने वाले पति-पत्नी को उम्रकैद
Image Credit: अजमेर में प्रेमिका की हत्या करने वाला दंपतिSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Ajmer News: अजमेर में करीब नौ साल पुराने चर्चित हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. पति और पत्नी ने मिलकर युवक की प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी थी. इस मामले में एडीजे कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला 24 मई 2017 को किशनगढ़ थाना क्षेत्र के ईदगाह इलाके में सामने आया था.

किराए के कमरे से मिली थी युवती की लाश
विशिष्ट लोक अभियोजक हरदेव सिंह रावत ने बताया कि बालाजी मंदिर, किशनगढ़ निवासी रामकिशन उदय ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. उन्होंने पुलिस को बताया कि चौरसियावास रोड पर उनका एक मकान है और वे ईदगाह क्षेत्र में सीमेंट के खंभे बनाने का काम करते हैं. उनके एक परिचित ने 19 मई 2017 को एक युवक और युवती को तीन महीने की बच्ची के साथ उनके मकान में किराए का कमरा दिलवाया था. 24 मई को जब वह मकान पर पानी देने पहुंचे तो कमरे पर ताला लगा मिला और अंदर से तेज बदबू आ रही थी. ताला तोड़कर देखा तो कमरे में एक युवती का खून से लथपथ शव पड़ा था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया.

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मोबाइल लोकेशन से इंदौर में पकड़ा गया दंपती
जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्धों के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) निकाली. इसके आधार पर पुलिस इंदौर पहुंची और आरोपी राजन केसरी तथा उसकी पत्नी शालू केसरी को गिरफ्तार कर अजमेर लाई. दोनों प्रयागराज के सिरसा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. जांच में सामने आया कि मृतका ज्योति, राजन की प्रेमिका थी और उसकी हत्या पति-पत्नी ने मिलकर की थी.

प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह
जांच में खुलासा हुआ कि ज्योति चाहती थी कि राजन अपनी पत्नी शालू को तलाक देकर उससे शादी करे. इसी बात को लेकर तीनों के बीच अक्सर विवाद होता था. राजन अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था. इसके बाद राजन और शालू ने मिलकर ज्योति को रास्ते से हटाने की साजिश रची. योजना के तहत वे उसे अजमेर लेकर आए. किराए का कमरा लेने से पहले तीनों नला बाजार के एक होटल में भी रुके थे. बाद में ईदगाह इलाके में किराए के कमरे में 20 मई 2017 को चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई. इसके बाद पहचान छिपाने के लिए ईंट और पत्थर से उसका सिर भी कुचल दिया गया.

डीएनए जांच में सामने आई अहम सच्चाई
मामले की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि तीन महीने की बच्ची, जो घटना के समय उनके साथ थी, वह राजन और ज्योति की संतान थी. हत्या के बाद उस बच्ची की देखभाल राजन और उसकी पत्नी शालू कर रहे थे. बाद में हुई डीएनए जांच में यह पुष्टि हुई कि बच्ची का जैविक पिता राजन ही था.

30 गवाह और 97 दस्तावेज बने फैसले का आधार
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 30 गवाहों के बयान और 97 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए. सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने राजन केसरी और शालू केसरी को हत्या का दोषी ठहराया. अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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