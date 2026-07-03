/जगन गुर्जर हत्याकांड में आरोपी विष्णु जाट से पूछताछ, जांच में खुले कई राज

Ajmer News: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. हत्या के आरोपी बंदी विष्णु जाट को आज सिविल लाइंस थाना पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर अनुसंधान के लिए जेल से लेकर आई. आरोपी को बख्तरबंद विशेष वाहन में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच थाने लाया गया, जहां उससे पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि जेल के अंदर इतनी बड़ी वारदात कैसे हुई और इसके पीछे असली वजह क्या थी.

जेल से थाने लाया गया आरोपी

विष्णु जाट को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से सिविल लाइंस थाना पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच हिरासत में लिया. उसे बख्तरबंद पुलिस वाहन में हथियारबंद जवानों की निगरानी में थाने लाया गया. इस दौरान पुलिस टीम में सीओ शिवम जोशी और सर्किल इंस्पेक्टर शंभू सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे. आरोपी के खिलाफ जेल प्रशासन ने ही हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद अब पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से जांच में शामिल किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पूछताछ में खुल सकते हैं कई राज

पुलिस का कहना है कि विष्णु जाट से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि उसने जगन गुर्जर की हत्या क्यों की. क्या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या किसी के कहने पर उसने यह कदम उठाया. इसके अलावा यह भी जांच का हिस्सा है कि हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर इतनी सख्त निगरानी के बावजूद यह घटना कैसे हो गई. पुलिस जेल के भीतर अन्य गतिविधियों और कैदियों के व्यवहार को लेकर भी जानकारी जुटा रही है.

“झगड़े के कारण मारा” - आरोपी का दावा

जब मीडिया ने आरोपी विष्णु से सवाल किया तो उसने कहा कि जगन गुर्जर अक्सर उससे झगड़ा करता था, इसलिए उसने यह कदम उठाया. हालांकि उसके इस बयान की पुलिस अलग से जांच कर रही है. वहीं दूसरी तरफ जगन गुर्जर के परिजन लगातार यह दावा कर रहे हैं कि विष्णु अकेला ऐसा नहीं कर सकता और मामले के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है.

पुलिस का दावा - अकेले दिया वारदात को अंजाम

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यही सामने आया है कि विष्णु जाट ने ही अकेले जेल बैरक के अंदर जगन गुर्जर की हत्या की है. फिलहाल सभी पहलुओं पर गहराई से जांच जारी है ताकि पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके.

आगे की कार्रवाई

सीओ शिवम जोशी ने बताया कि शुरुआती पूछताछ के बाद आरोपी का मेडिकल कराया जाएगा. इसके बाद उसे अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि पूरे मामले की तह तक पहुंचा जा सके.