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जगन गुर्जर हत्याकांड में आरोपी विष्णु जाट से पूछताछ, जांच में खुले कई राज

Rajasthan News: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर हत्या मामले में आरोपी विष्णु जाट को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए थाने लाया. पुलिस उससे हत्या की वजह, जेल सुरक्षा चूक और घटना की पूरी साजिश को लेकर गहन पूछताछ कर रही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byKaushal Jain
Published: Jul 03, 2026, 05:56 PM|Updated: Jul 03, 2026, 05:56 PM
जगन गुर्जर हत्याकांड में आरोपी विष्णु जाट से पूछताछ, जांच में खुले कई राज
Image Credit: जगन गुर्जर हत्याकांड का आरोपी विष्णु जाटSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Ajmer News: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. हत्या के आरोपी बंदी विष्णु जाट को आज सिविल लाइंस थाना पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर अनुसंधान के लिए जेल से लेकर आई. आरोपी को बख्तरबंद विशेष वाहन में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच थाने लाया गया, जहां उससे पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि जेल के अंदर इतनी बड़ी वारदात कैसे हुई और इसके पीछे असली वजह क्या थी.

जेल से थाने लाया गया आरोपी
विष्णु जाट को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से सिविल लाइंस थाना पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच हिरासत में लिया. उसे बख्तरबंद पुलिस वाहन में हथियारबंद जवानों की निगरानी में थाने लाया गया. इस दौरान पुलिस टीम में सीओ शिवम जोशी और सर्किल इंस्पेक्टर शंभू सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे. आरोपी के खिलाफ जेल प्रशासन ने ही हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद अब पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से जांच में शामिल किया है.

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पूछताछ में खुल सकते हैं कई राज
पुलिस का कहना है कि विष्णु जाट से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि उसने जगन गुर्जर की हत्या क्यों की. क्या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या किसी के कहने पर उसने यह कदम उठाया. इसके अलावा यह भी जांच का हिस्सा है कि हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर इतनी सख्त निगरानी के बावजूद यह घटना कैसे हो गई. पुलिस जेल के भीतर अन्य गतिविधियों और कैदियों के व्यवहार को लेकर भी जानकारी जुटा रही है.

“झगड़े के कारण मारा” - आरोपी का दावा
जब मीडिया ने आरोपी विष्णु से सवाल किया तो उसने कहा कि जगन गुर्जर अक्सर उससे झगड़ा करता था, इसलिए उसने यह कदम उठाया. हालांकि उसके इस बयान की पुलिस अलग से जांच कर रही है. वहीं दूसरी तरफ जगन गुर्जर के परिजन लगातार यह दावा कर रहे हैं कि विष्णु अकेला ऐसा नहीं कर सकता और मामले के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है.

पुलिस का दावा - अकेले दिया वारदात को अंजाम
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यही सामने आया है कि विष्णु जाट ने ही अकेले जेल बैरक के अंदर जगन गुर्जर की हत्या की है. फिलहाल सभी पहलुओं पर गहराई से जांच जारी है ताकि पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके.

आगे की कार्रवाई
सीओ शिवम जोशी ने बताया कि शुरुआती पूछताछ के बाद आरोपी का मेडिकल कराया जाएगा. इसके बाद उसे अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि पूरे मामले की तह तक पहुंचा जा सके.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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