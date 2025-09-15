Zee Rajasthan
भीलवाड़ा में युवक ने महिला के घर में घुसकर किया जबरन रेप, पड़ोसियों ने...

Rajasthan Crime News: राजस्थान के भीलवाड़ा के शंभूगढ़ में एक युवक ने महिला के घर घुसकर छेड़छाड़ और जबरन रेप किया. महिला की चिल्लाहट पर पड़ोसियों ने बीच-बचाव किया और युवक को लोहे के बक्से में छुपा पकड़ा. पुलिस ने उसे थाने ले जाकर कार्रवाई शुरू की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Sep 15, 2025, 04:50 PM IST | Updated: Sep 15, 2025, 04:50 PM IST

Bhilwara Crime News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने महिला को घर में अकेली देखकर मौका पाते ही घर में घुस गया और छेड़छाड़ करते हुए रेप किया . वहीं महिला चिल्लाई तो पड़ोसीयो ने आकर महिला का बीच बचाव किया . वहीं युवक महिला के घर में ही लोहे के बक्से में छुप गया आसपास के पड़ोसी दौड़कर आए और घर की तलाशी ली . इस दौरान युवक लोहे के बक्से में बैठा हुआ दी दिखाई दिया ग्रामीणों ने युवक को घर पकड़कर मोहल्ले में ले आए और पेड़ से बांधकर थाने में सूचना दी.

पीड़िता ने दिया बयान
शंभूगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची ग्रामीण के चुंगल से युवक को छुड़ाकर थाने ले आई महिला ने युवक पर छेड़छाड़ अश्लील हरकत करते हुए रेप का आरोप लगाया. महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के बड़ला निवासी जगदीश पिता माधु लाल जाट मुझे कई दिनों से परेशान करते हुए अश्लील वार्तालाप करता है, वहीं युवक मुझे साथ चलने एवं जबरन मोबाइल पर बात करने का दबाव बना रहा था. मेरे द्वारा आरोपी के साथ नहीं जाने वह फोन पर बात नहीं करने पर युवक मुझे जबरन घर से उठाकर ले जाने की धमकी दे रहा था.

पति के बाहर जाने पर घर में घुस आया
इस दौरान में सोमवार को सुबह 4 बजे मेरा पति मवेशियों का दूध निकालने के लिए घर से बाहर गया, तभी जगदीश जाट मुझे अकेली पाकर मेरे घर में घुसा और मकान के गेट को अंदर से बंद कर मुझे जान से खत्म करने की धमकी देते हुए मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगा. जिसके बाद छेड़छाड़ करते हुए जबरन रेप किया. इस दौरान मैं घर में अकेली थी, मेरे चिल्लाने पर आसपास के पड़ोसी ने आकर मेरा बीच बचाव किया.

