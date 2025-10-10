विवाहिता के प्यार के जाल में फंसा युवक, तोहफे में दिला दी ये बड़ी चीज!

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद के हवाचक्की मोहल्ला निवासी एक युवक ने एक महिला पर संगीन आरोप लगाते हुए सिटी पुलिस थाना में रिपोर्ट दी है. नसीराबाद के हवाचक्की मोहल्ला निवासी मोहम्मद इमरान ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि क्षेत्र की एक महिला से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी. इसके बाद उस महिला ने स्वयं को आर्थिक रूप से कमजोर और दो बच्चों की मां बताते हुए भावनात्मक बातें करनी शुरू की और घर बुलाया, जहां उसने नजदीकियां बढ़ाते हुए स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया.

दबाव के बीच युवक ने किया निकाह

दूसरे ही दिन से महिला के बार-बार फोन आने लगे और मिलने के लिए बुलाने लगी. महिला ने विवाह करके जीवन जीने की बातें कीं. इमरान ने बताया कि उसने महिला को बताया कि वह शादीशुदा है और उसकी पत्नी व बच्चे हैं, इसके बावजूद महिला विवाह के लिए दबाव बनाती रही. 12 अप्रैल 2024 को दोनों ने निकाह कर लिया.

शादी के बाद पैसे मांगने किए शुरू

शादी के बाद महिला ने विभिन्न बहानों से पैसे मांगने शुरू कर दिए. कभी स्कूटी की किस्तें, कभी बच्चों की फीस, कभी घर के खर्चे, कभी गहनों का पेमेंट आदि. इसके बाद महिला ने एक प्लॉट पर मकान बनवाने के लिए 2 लाख रुपये और एक 600 वर्गगज की संपत्ति खरीदने के लिए 8 लाख 61 हजार रुपये की मांग की. यह संपत्ति महिला ने अपने नाम करवा ली और दूरी बनानी शुरू कर दी.

रकम और सामान वापस मांगने पर बलात्कार का लगाया आरोप

जब इमरान ने रकम और सामान वापस मांगा तो महिला ने उस पर बलात्कार के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया. महिला ने खुद को गर्भवती बताकर समझौता किया और अप्रैल 2025 में एक बच्ची को जन्म दिया. कुछ समय बाद महिला ने फिर धमकियां देना शुरू कर दीं. उसने हर महीने 25 हजार रुपये अथवा एकमुश्त 50 लाख रुपये देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी.

क्या बोला पीड़ित?

पीड़ित व्यक्ति ने रिपोर्ट में बताया कि यह महिला पहले पति को भी तलाक दे चुकी है और एक अन्य व्यक्ति को भी प्रेमजाल में फंसाकर उससे विवाह कर लाखों रुपये हड़प चुकी है. सिटी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

