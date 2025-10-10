Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

विवाहिता के प्यार के जाल में फंसा युवक, तोहफे में दिला दी ये बड़ी चीज!

Rajasthan News: अजमेर के नसीराबाद में इंस्टाग्राम दोस्ती के बाद धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. मोहम्मद इमरान ने एक महिला पर शादी के नाम पर लाखों रुपए ठगने और बाद में बलात्कार का झूठा केस दर्ज करवाने का आरोप लगाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Abhijeet dave
Published: Oct 10, 2025, 06:12 PM IST | Updated: Oct 10, 2025, 06:12 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी दाल ढोकली टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!
6 Photos
Dal dhokli

राजस्थानी दाल ढोकली टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!

राजस्थान में मौसम ने लिया यूटर्न, दिन में गर्मी और रात में गुलाबी ठंड शुरू !
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मौसम ने लिया यूटर्न, दिन में गर्मी और रात में गुलाबी ठंड शुरू !

ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर! जयपुर जंक्शन 34 दिन रहेगा ब्लॉक, रद्द हुईं कई ट्रेनें
9 Photos
jaipur news

ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर! जयपुर जंक्शन 34 दिन रहेगा ब्लॉक, रद्द हुईं कई ट्रेनें

एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे, राजस्थानी मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी का देसी जादू
9 Photos
Rajasthan famous Food

एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे, राजस्थानी मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी का देसी जादू

विवाहिता के प्यार के जाल में फंसा युवक, तोहफे में दिला दी ये बड़ी चीज!

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद के हवाचक्की मोहल्ला निवासी एक युवक ने एक महिला पर संगीन आरोप लगाते हुए सिटी पुलिस थाना में रिपोर्ट दी है. नसीराबाद के हवाचक्की मोहल्ला निवासी मोहम्मद इमरान ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि क्षेत्र की एक महिला से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी. इसके बाद उस महिला ने स्वयं को आर्थिक रूप से कमजोर और दो बच्चों की मां बताते हुए भावनात्मक बातें करनी शुरू की और घर बुलाया, जहां उसने नजदीकियां बढ़ाते हुए स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया.

दबाव के बीच युवक ने किया निकाह
दूसरे ही दिन से महिला के बार-बार फोन आने लगे और मिलने के लिए बुलाने लगी. महिला ने विवाह करके जीवन जीने की बातें कीं. इमरान ने बताया कि उसने महिला को बताया कि वह शादीशुदा है और उसकी पत्नी व बच्चे हैं, इसके बावजूद महिला विवाह के लिए दबाव बनाती रही. 12 अप्रैल 2024 को दोनों ने निकाह कर लिया.

शादी के बाद पैसे मांगने किए शुरू
शादी के बाद महिला ने विभिन्न बहानों से पैसे मांगने शुरू कर दिए. कभी स्कूटी की किस्तें, कभी बच्चों की फीस, कभी घर के खर्चे, कभी गहनों का पेमेंट आदि. इसके बाद महिला ने एक प्लॉट पर मकान बनवाने के लिए 2 लाख रुपये और एक 600 वर्गगज की संपत्ति खरीदने के लिए 8 लाख 61 हजार रुपये की मांग की. यह संपत्ति महिला ने अपने नाम करवा ली और दूरी बनानी शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रकम और सामान वापस मांगने पर बलात्कार का लगाया आरोप
जब इमरान ने रकम और सामान वापस मांगा तो महिला ने उस पर बलात्कार के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया. महिला ने खुद को गर्भवती बताकर समझौता किया और अप्रैल 2025 में एक बच्ची को जन्म दिया. कुछ समय बाद महिला ने फिर धमकियां देना शुरू कर दीं. उसने हर महीने 25 हजार रुपये अथवा एकमुश्त 50 लाख रुपये देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी.

क्या बोला पीड़ित?
पीड़ित व्यक्ति ने रिपोर्ट में बताया कि यह महिला पहले पति को भी तलाक दे चुकी है और एक अन्य व्यक्ति को भी प्रेमजाल में फंसाकर उससे विवाह कर लाखों रुपये हड़प चुकी है. सिटी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news