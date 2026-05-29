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पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से कनेक्शन की जांच, राजस्थान में NIA की ताबड़तोड़ रेड से मचा हड़कंप, 2 गिरफ्तार

Rajasthan News: अजमेर और नीमराना में NIA की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया. पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क की जांच में परमेश मीणा और नंदकिशोर सैन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. एजेंसी ने कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी खंगाले.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 29, 2026, 09:50 PM|Updated: May 29, 2026, 09:50 PM
पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से कनेक्शन की जांच, राजस्थान में NIA की ताबड़तोड़ रेड से मचा हड़कंप, 2 गिरफ्तार
Image Credit: Rajasthan Crime News NIA Arrested 2

Rajasthan Crime News: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने राजस्थान में आतंकवाद और पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क की जांच को लेकर बड़ा अभियान चलाया है. इसी कड़ी में शुक्रवार को अजमेर और कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराना क्षेत्र में कार्रवाई की गई. दोनों जगह हुई इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोग पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा करते नजर आए. सूत्रों के अनुसार NIA की यह कार्रवाई पाकिस्तान से संचालित कथित आतंकी और आपराधिक नेटवर्क की जांच से जुड़ी हुई बताई जा रही है.

अजमेर में NIA की टीम ने बोराज रोड स्थित अंबिका विहार कॉलोनी में दबिश दी. यहां भीलवाड़ा निवासी परमेश मीणा किराये के मकान में रह रहा था. जांच एजेंसी को इनपुट मिला था कि परमेश का संपर्क पाकिस्तान से जुड़े आतंकी शहजाद भट्टी से रहा है. इसी सूचना के आधार पर टीम ने देर रात कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया. बताया जा रहा है कि पूरी रात बंद कमरे में उससे सख्त पूछताछ की गई. जांच एजेंसी ने उसके मोबाइल फोन, दस्तावेजों और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच की. दोपहर बाद NIA की टीम परमेश को अपने साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गई.

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अजमेर में हुई इस कार्रवाई के बाद कॉलोनी में सनसनी फैल गई. सुबह से ही आसपास के लोग घरों के बाहर जमा हो गए और पूरे मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं. हालांकि NIA अधिकारियों ने मीडिया या स्थानीय लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं दी. सूत्रों का कहना है कि एजेंसी परमेश के संपर्कों, सोशल मीडिया गतिविधियों और वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसका नेटवर्क किन-किन लोगों तक फैला हुआ था.

उधर कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराना क्षेत्र में भी शुक्रवार सुबह NIA ने बड़ी कार्रवाई की. टीम ने माधवसिंहपुरा गांव निवासी नंदकिशोर सैन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. इसके बाद उन्हें नीमराना थाने लाया गया, जहां एजेंसी के अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई पाकिस्तान से संचालित ऑपरेटिव जसवीर चौधरी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क की जांच के तहत की गई है.

जानकारी के अनुसार नंदकिशोर सैन केशवाना स्थित एक निजी कंपनी में काम करते हैं. उनका परिवार पहले भी जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुका है. इसी साल 3 फरवरी को उनके पुत्र शुभम सैन को कथित पाकिस्तान लिंक मामले में NIA ने गिरफ्तार किया था. शुभम फिलहाल करीब चार महीने से जेल में बंद है और मामले की जांच अभी भी जारी है. परिवार के अनुसार वे पिछले एक महीने से उत्तर प्रदेश के सरोसा गांव में रह रहे थे और नंदकिशोर एक दिन पहले ही नीमराना लौटे थे.

परिजनों ने बताया कि शुक्रवार सुबह अचानक NIA और स्थानीय पुलिस के 10 से 15 जवान उनके घर पहुंचे. टीम ने कई घंटों तक घर की तलाशी ली और जरूरी दस्तावेजों समेत कुछ सामान भी अपने कब्जे में लिया. कार्रवाई के दौरान गांव में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने किसी को भी ज्यादा जानकारी नहीं दी. स्थानीय पुलिस भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

सूत्रों के मुताबिक NIA की यह कार्रवाई देशभर में चल रहे एक बड़े जांच अभियान का हिस्सा है. एजेंसी पाकिस्तान लिंक, संदिग्ध संपर्कों, आर्थिक लेन-देन और संभावित आतंकी मॉड्यूल की हर एंगल से जांच कर रही है. फिलहाल अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. लेकिन लगातार हो रही कार्रवाई के बाद राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं. वहीं दोनों मामलों को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है और अब सभी की नजर जांच के अगले चरण पर टिकी हुई है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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