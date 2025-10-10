Zee Rajasthan
जमीन के झगड़े ने ली हिंसक शक्ल! अजमेर में पुलिस ने जानलेवा हमला करवाने वाले दो बदमाश पकड़े

Rajasthan Crime News: अजमेर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर मनोज मानकनी पर हुए जानलेवा हमले के दो मुख्य आरोपी मांगीलाल गुर्जर और गोविंद को गिरफ्तार किया. मांगीलाल को हमले का मास्टरमाइंड बताया गया है. दोनों से पूछताछ में और आरोपियों के बारे में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है.

Published: Oct 10, 2025, 05:39 PM IST | Updated: Oct 10, 2025, 05:39 PM IST

Ajmer Crime News: राजस्थान के अजमेर जिले के हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम को बड़ी सफलता मिली है. कोटड़ा क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर मनोज मानकनी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने मांगीलाल गुर्जर और गोविंद उर्फ गोविंदा को दबोचने में सफलता हासिल की है.

जमीनी विवाद को लेकर की गई थी डीलर की हत्या
जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व कोटड़ा स्थित प्रॉपर्टी डीलर मनोज मानकनी पर जमीनी विवाद को लेकर हमला किया गया था. हमलावरों ने कार में तोड़फोड़ की और आग लगाने की भी कोशिश की थी. गंभीर रूप से घायल मनोज को उपचार के लिए जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. इस वारदात के बाद पीड़ित की पत्नी ने हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने में मामला दर्ज करवाया था.

विशेष टीम ने की थी मामले की जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की थी. एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड के निर्देशन में की गई कार्रवाई के तहत पूर्व में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था. अब मुख्य साजिशकर्ता मांगीलाल गुर्जर और उसके साथी गोविंद को भी पुलिस ने धर दबोचा है. जांच में सामने आया कि मांगीलाल गुर्जर ही इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड था, जिसने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर मनोज मानकनी पर जानलेवा हमला करवाने की योजना बनाई थी.

आरोपियों के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं आपराधिक मुकदमे
पुलिस के अनुसार मांगीलाल और गोविंद के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. दोनों आरोपियों से पूछताछ में वारदात में शामिल अन्य लोगों और कारणों के बारे में भी अहम सुराग मिलने की उम्मीद है. एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि आगे की साजिश और नेटवर्क का खुलासा किया जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

