/'कम दहेज लाई थी'... क्या इसी वजह से चली गई प्रियंका की जान? कोर्ट के आदेश से बड़ा एक्शन

Ajmer News: अजमेर में एक विवाहिता की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. अदालत के आदेश के बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतका के पीहर पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने पहले मामले में गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके बाद उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी. अदालत ने मामले को सुनने के बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए. अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मामला

सिविल लाइंस थाना पुलिस के अनुसार अजमेर के लोहा खान मीठा कुआं निवासी तेजकरण ने अदालत में याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी प्रियंका गहलोत की शादी 23 नवंबर 2023 को प्रगति नगर कोटड़ा निवासी तेजस उर्फ राहुल महावर से हुई थी. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पुलिस को दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने के आदेश दिए.

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शादी के बाद शुरू हुई प्रताड़ना

पीहर पक्ष का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही प्रियंका को कम दहेज लाने की बात कहकर परेशान किया जाने लगा. आरोप है कि पति और ससुराल के अन्य लोग उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे. प्रियंका ने कई बार अपने परिवार को इसकी जानकारी भी दी थी. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश हुई और मामला कुछ समय के लिए शांत हो गया.

मां की मौत के बाद भी नहीं बदले हालात

परिजनों का कहना है कि बेटी की परेशानी का सदमा उसकी मां सहन नहीं कर सकीं और उनकी मौत हो गई. इसके बावजूद प्रियंका ने एक बार फिर अपने वैवाहिक जीवन को संभालने की कोशिश की और ससुराल लौट गई. लेकिन वहां हालात पहले जैसे ही बने रहे. लगातार हो रही प्रताड़ना से परेशान होकर वह वापस मायके आ गई.

पुलिस में शिकायत और कोर्ट में तलाक की अर्जी

पीहर पक्ष के मुताबिक प्रियंका ने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दी थी. साथ ही उसने तलाक के लिए अदालत में याचिका भी दायर कर रखी थी, जिस पर सुनवाई चल रही थी. परिवार का आरोप है कि दहेज को लेकर लगातार हो रहे उत्पीड़न के कारण प्रियंका मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी थी.

28 अप्रैल को हुई मौत, अब दहेज हत्या का आरोप

परिजनों का कहना है कि लगातार प्रताड़ना के चलते 28 अप्रैल 2026 को प्रियंका की मौत हो गई. उनका आरोप है कि यह सामान्य मौत नहीं बल्कि दहेज प्रताड़ना का परिणाम है. इसी आधार पर उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और अदालत का दरवाजा खटखटाया.

पुलिस ने शुरू की जांच

सिविल लाइंस थाना पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अब मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.