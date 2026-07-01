Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Ajmer
  • /सूने मकान में 40 लाख की सनसनीखेज चोरी! खाटू श्याम दर्शन से लौटते ही उड़ गए होश

सूने मकान में 40 लाख की सनसनीखेज चोरी! खाटू श्याम दर्शन से लौटते ही उड़ गए होश

Rajasthan News: अजमेर के आदर्श नगर में करीब 40 लाख रुपये की चोरी का मामला सामने आया है. परिवार खाटू श्याम दर्शन गया था. लौटने पर अलमारी से सोने-चांदी के जेवर और नकदी गायब मिले. हैरानी की बात यह है कि न ताला टूटा और न ही दरवाजे पर तोड़फोड़ के निशान मिले. पुलिस जांच में जुटी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byKaushal Jain
Published: Jul 01, 2026, 10:50 PM|Updated: Jul 01, 2026, 10:50 PM
सूने मकान में 40 लाख की सनसनीखेज चोरी! खाटू श्याम दर्शन से लौटते ही उड़ गए होश
Image Credit: चोरी के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिसSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Ajmer News: अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में करीब 40 लाख रुपये की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़ित गोपाल खंडेलवाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके घर से सोने-चांदी के आभूषण, महंगे जेवर और नकदी चोरी हो गई. हैरानी की बात यह है कि चोरों ने न तो घर का ताला तोड़ा और न ही दरवाजे को कोई नुकसान पहुंचाया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

परिवार खाटू श्याम दर्शन गया था
गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि उनके परिवार के सभी सदस्य खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए गए हुए थे. उस रात वह घर पर अकेले थे. सब कुछ सामान्य लग रहा था और किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि भी नजर नहीं आई. अगले दिन जब परिवार के लोग वापस लौटे, तब उन्हें चोरी की जानकारी मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

अलमारी खोलते ही उड़ गए होश
परिजनों ने किसी काम से घर की अलमारी खोली तो उनके होश उड़ गए. अलमारी में रखे सोने-चांदी के गहने, कीमती जवाहरात और नकदी गायब थी. परिवार ने तुरंत पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन सामान का कहीं कोई पता नहीं चला. इसके बाद तुरंत आदर्श नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई.

बिना ताला तोड़े कैसे हुई चोरी?
इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घर के दरवाजे और अलमारी के ताले पूरी तरह सही मिले. कहीं भी जबरन घुसने या ताला तोड़ने के निशान नहीं मिले. ऐसे में यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर चोर घर के अंदर कैसे पहुंचे और लाखों रुपये का सामान लेकर कैसे फरार हो गए. इसी वजह से यह मामला पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया है.

पुलिस और एफएसएल टीम जुटी जांच में
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. एफएसएल टीम ने भी मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए. इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि संदिग्ध लोगों की पहचान की जा सके. पुलिस आधुनिक तकनीक की मदद से भी मामले की जांच कर रही है.

हर पहलू से हो रही पड़ताल
फिलहाल पुलिस चोरी के हर पहलू की जांच में जुटी हुई है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात में किसी परिचित व्यक्ति का हाथ तो नहीं है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा. फिलहाल इस अनोखी चोरी की घटना से इलाके के लोग भी हैरान हैं और अपने घरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फंडिंग एजेंट गिरफ्तार

आसाराम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत! इलाज जारी रखने के आदेश, सरकार से 30 दिन में मांगा जवाब

झालावाड़ में खेत के रास्ते को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प, एक बुजुर्ग महिला की मौत, 4 घायल

ट्रेंडिंग न्यूज़

Tonk News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छीन लिया 6 बहनों का इकलौता भाई, मन्नतों से था मांगा

डकैत जगन गुर्जर का हुआ अंतिम संस्कार, गांव बना पुलिस छावनी

लिस्ट बनी नाम जुड़े-कटे और फिर लगा तीन महीने का फॉर्मूला, जानें बिजली कंपनियों में नियुक्ति क्यों टली ?

राजस्थान में 5 हजार रुपए महंगी हुई चांदी, सोने के तेवर भी नहीं हुए काम, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

Explainer: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हादसे का खौफनाक मंजर, 8 लोगों की मौत से दहला राजस्थान, 6 शवों का जलकर बन गया कंकाल, DNA से होगी पहचान

8 साल का इंतजार... फिर भी नहीं मिली नौकरी! टोंक के चयनित अभ्यर्थियों के साथ आखिर ये कैसा खिलवाड़?

जैसलमेर में 1000 बीघा सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, आशियाना गिरते देख रोने लगी महिला

एक चिंगारी... और खत्म हो गई 14 बेजुबान जिंदगियां! ट्रांसफार्मर हादसे से दहल उठा गांव

यमुना जल बंटवारा: 34,102 करोड़ की पाइपलाइन से राजस्थान के 4 जिलों में आएगी खुशहाली, जानिए पूरी प्लानिंग और कब से शुरू होगा लाभ

पांचना बांध विवाद पर हाई वोल्टेज ड्रामा! हंगामे के बीच मीटिंग छोड़कर निकले किरोड़ी मीणा

जोधपुर में सनसनीखेज वारदात! चारपाई पर मिले मां और दो मासूम बच्चों के शव, फंदे से लटका मिला पिता

सीकर में डोटासरा और जूली का BJP पर हमला, डोटासरा बोले- यमुना का पानी राजस्थान का अधिकार, खैरात नहीं

'मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया...' CM के स्वागत वाले बयान पर अशोक गहलोत ने तोड़ी चुप्पी

नाबालिग से गैंगरेप मामले में प्रशासन का बड़ा एक्शन, दरिंदगी के अड्डों पर गरजा बुलडोजर, होटल संचालक समेत 12 आरोपी गिरफ्तार

देर रात होटल में घुसा लेपर्ड, पालतू कुत्ते का किया शिकार, सूझबूझ से होटलकर्मी की बची जान, सुबह छोड़ दी नौकरी

पांचना बांध पर 20 साल पुराना विवाद खत्म, सरकार और किसानों के बीच हुआ समझौता, 21 गांवों को मिलेगा पानी

Churu: नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने रोकी कार, तलाशी में निकले 12 लाख को सोने के गहने

जोधपुर में अंगुली कटने के बाद इलाज के लिए पहुंचा था युवक, ऑपरेशन थिएटर में हुई मौत

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

करौली के जंगल में युवक को दी तालिबानी सजा! उठाकर पटका, बांधकर पीटा, क्रूरता का वीडियो वायरल

Rajasthan Accident: दौसा में दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट, जिंदा जल गए 6 लोग, 2 अन्य की दर्दनाक मौत

नेशनल डॉक्टर्स डे, जब उम्मीद जवाब देने लगती है, तब डॉक्टर बनते हैं जीवन की आखिरी आस

राजस्थान में मानसून की उल्टी गिनती शुरू! जानिए कब होगी धमाकेदार एंट्री

Jalore: अपनी मर्जी से लिव-इन में रह रहे थे युवक-युवती, पंचायत ने परिवार पर लगाया 21 लाख जुर्माने, हुक्का-पानी किया बंद

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, बाजार में मची खलबली! जानें ताजा रेट

चांदी ने मारी छलांग, सोना रहा जस का तस! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू! 16 जिलों में भीगने को तैयार रहें लोग, अलर्ट जारी

Hanumangarh: 21 साल के भाई ने अपने से 5 साल छोटी बहन से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

सीकर में 2,500 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र, PM मोदी के कार्यक्रम का होगा लाइव प्रसारण

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

20 दिन बाद भी नहीं मिला 5 साल का भावेश, पुलिस ने 5 KM तक बढ़ाया सर्च ऑपरेशन, तलाश जारी

सड़क पर उतरे ग्रामीण, लगा लंबा जाम! आखिर किस बात पर भड़का झालावाड़ के ग्रामीणों का गुस्सा?

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन इलाकों में होगी जोरदार बारिश, पढ़ें IMD जयपुर की ताजा चेतावनी

देश के 26 राज्यों में पहुंचा मानसून, अब राजस्थान की बारी, जानिए आपके जिले में कब से शुरू होगी झमाझम बारिश?

2016 के बाद झुंझुनूं में फिर सामने आया बड़ा कैश घोटाला, ATM कैश वैन छोड़कर दो कर्मचारी फरार, 1 करोड़ से अधिक गबन की आशंका

खाटूधाम में श्रद्धालुओं से अभद्रता पड़ी भारी, होटल दलाली करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार

11 KV लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा, 3 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, बाइक जलकर राख

TAGS:
Ajmer News
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फंडिंग एजेंट गिरफ्तार
Rajasthan Crime
2
Jaipur News
3
Alwar news
4
Rajasthan News
5
Rajasthan Crime