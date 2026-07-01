/सूने मकान में 40 लाख की सनसनीखेज चोरी! खाटू श्याम दर्शन से लौटते ही उड़ गए होश

Ajmer News: अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में करीब 40 लाख रुपये की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़ित गोपाल खंडेलवाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके घर से सोने-चांदी के आभूषण, महंगे जेवर और नकदी चोरी हो गई. हैरानी की बात यह है कि चोरों ने न तो घर का ताला तोड़ा और न ही दरवाजे को कोई नुकसान पहुंचाया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

परिवार खाटू श्याम दर्शन गया था

गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि उनके परिवार के सभी सदस्य खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए गए हुए थे. उस रात वह घर पर अकेले थे. सब कुछ सामान्य लग रहा था और किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि भी नजर नहीं आई. अगले दिन जब परिवार के लोग वापस लौटे, तब उन्हें चोरी की जानकारी मिली.

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अलमारी खोलते ही उड़ गए होश

परिजनों ने किसी काम से घर की अलमारी खोली तो उनके होश उड़ गए. अलमारी में रखे सोने-चांदी के गहने, कीमती जवाहरात और नकदी गायब थी. परिवार ने तुरंत पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन सामान का कहीं कोई पता नहीं चला. इसके बाद तुरंत आदर्श नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई.

बिना ताला तोड़े कैसे हुई चोरी?

इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घर के दरवाजे और अलमारी के ताले पूरी तरह सही मिले. कहीं भी जबरन घुसने या ताला तोड़ने के निशान नहीं मिले. ऐसे में यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर चोर घर के अंदर कैसे पहुंचे और लाखों रुपये का सामान लेकर कैसे फरार हो गए. इसी वजह से यह मामला पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया है.

पुलिस और एफएसएल टीम जुटी जांच में

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. एफएसएल टीम ने भी मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए. इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि संदिग्ध लोगों की पहचान की जा सके. पुलिस आधुनिक तकनीक की मदद से भी मामले की जांच कर रही है.

हर पहलू से हो रही पड़ताल

फिलहाल पुलिस चोरी के हर पहलू की जांच में जुटी हुई है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात में किसी परिचित व्यक्ति का हाथ तो नहीं है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा. फिलहाल इस अनोखी चोरी की घटना से इलाके के लोग भी हैरान हैं और अपने घरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं.