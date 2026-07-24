/इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

Ajmer News: अजमेर जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र में किसान मुकेश रावत की मौत का मामला अब हत्या में बदल गया है. शुरुआत में इसे आत्महत्या या संदिग्ध मौत माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पुलिस के अनुसार मुकेश की पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद वारदात को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश भी की गई. मामले में अब तक पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है.

परिजनों को पहले से था हत्या का शक

पीसांगन थाना प्रभारी पारूल यादव ने बताया कि गुरुवार सुबह मुकेश रावत अपने घर में मृत मिला था. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे. पहले उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मामला संदिग्ध बताते हुए अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टर की बात सुनने के बाद परिवार का शक और गहरा गया और उन्होंने मुकेश की पत्नी विमला देवी व उसके प्रेमी गोपाल सिंह पर हत्या का आरोप लगाया.

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दो साल पुराने प्रेम संबंध बने हत्या की वजह

परिजनों का कहना है कि विमला और माइंस कारोबारी गोपाल सिंह के बीच पिछले करीब दो साल से प्रेम संबंध थे. मुकेश को इस रिश्ते की जानकारी थी और इसी बात को लेकर घर में अक्सर झगड़े होते थे. आठ दिन पहले भी मुकेश ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. इसके बाद गोपाल ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी. परिवार का आरोप है कि इसी विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई.

पांच बच्चों को कमरे में बंद कर दिया वारदात को अंजाम

पुलिस जांच में सामने आया कि बुधवार देर रात मुकेश की हत्या की गई. उस समय घर में मौजूद पांचों बच्चों को पहले एक कमरे में बंद कर दिया गया. इसके बाद गोपाल सिंह ने मुकेश का गला दबाया, जबकि उसकी पत्नी और दो अन्य लोगों ने उसे पकड़ रखा था. हत्या के बाद शव पर लाल रंग की दवा डालकर पूरे मामले को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की गई, ताकि किसी को शक न हो.

पत्नी ने पूछताछ में उगला राज

एसपी हर्षवर्धन ने बताया कि जब पुलिस ने मुकेश की पत्नी विमला से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया. उसके बयान के आधार पर पत्नी, प्रेमी गोपाल सिंह और उसके साथी राजेश उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं माइंस कारोबारी की फर्म में काम करने वाला सोनू गुर्जर भी इस वारदात में शामिल बताया गया है. फिलहाल वह दूसरे मामले में जेल में है और जल्द उसे भी इस हत्या के केस में गिरफ्तार किया जाएगा.

2010 में हुई थी शादी, पांच बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

मुकेश और विमला की शादी वर्ष 2010 में हुई थी. उनके तीन बेटियां और दो बेटे हैं. इस घटना के बाद पांचों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया. परिवार का कहना है कि बच्चों का भविष्य अब पूरी तरह संकट में है. घटना के बाद गांव में भी शोक और आक्रोश का माहौल है.

परिवार ने सरकार और प्रशासन के सामने रखीं ये मांगें

मुकेश के परिजन गुरुवार को अजमेर अस्पताल में धरने पर बैठे रहे. उन्होंने मांग की कि हत्या के सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, मुख्य आरोपी माइंस कारोबारी की अवैध संपत्ति जब्त की जाए और उसके जरिए मुकेश के पांचों बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाए. साथ ही परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उन्हें जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए.