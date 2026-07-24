Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Ajmer
  • /इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

Rajasthan News: अजमेर के पीसांगन में किसान मुकेश रावत की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया. पुलिस के अनुसार पत्नी ने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या की और इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की. तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Kaushal Jain
Published:Jul 24, 2026, 11:04 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 11:04 PM IST
इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी
Image Credit: अजमेर में प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की.

Ajmer News: अजमेर जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र में किसान मुकेश रावत की मौत का मामला अब हत्या में बदल गया है. शुरुआत में इसे आत्महत्या या संदिग्ध मौत माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पुलिस के अनुसार मुकेश की पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद वारदात को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश भी की गई. मामले में अब तक पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है.

परिजनों को पहले से था हत्या का शक
पीसांगन थाना प्रभारी पारूल यादव ने बताया कि गुरुवार सुबह मुकेश रावत अपने घर में मृत मिला था. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे. पहले उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मामला संदिग्ध बताते हुए अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टर की बात सुनने के बाद परिवार का शक और गहरा गया और उन्होंने मुकेश की पत्नी विमला देवी व उसके प्रेमी गोपाल सिंह पर हत्या का आरोप लगाया.

Add Zee News as a Preferred Source

दो साल पुराने प्रेम संबंध बने हत्या की वजह
परिजनों का कहना है कि विमला और माइंस कारोबारी गोपाल सिंह के बीच पिछले करीब दो साल से प्रेम संबंध थे. मुकेश को इस रिश्ते की जानकारी थी और इसी बात को लेकर घर में अक्सर झगड़े होते थे. आठ दिन पहले भी मुकेश ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. इसके बाद गोपाल ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी. परिवार का आरोप है कि इसी विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई.

पांच बच्चों को कमरे में बंद कर दिया वारदात को अंजाम
पुलिस जांच में सामने आया कि बुधवार देर रात मुकेश की हत्या की गई. उस समय घर में मौजूद पांचों बच्चों को पहले एक कमरे में बंद कर दिया गया. इसके बाद गोपाल सिंह ने मुकेश का गला दबाया, जबकि उसकी पत्नी और दो अन्य लोगों ने उसे पकड़ रखा था. हत्या के बाद शव पर लाल रंग की दवा डालकर पूरे मामले को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की गई, ताकि किसी को शक न हो.

पत्नी ने पूछताछ में उगला राज
एसपी हर्षवर्धन ने बताया कि जब पुलिस ने मुकेश की पत्नी विमला से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया. उसके बयान के आधार पर पत्नी, प्रेमी गोपाल सिंह और उसके साथी राजेश उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं माइंस कारोबारी की फर्म में काम करने वाला सोनू गुर्जर भी इस वारदात में शामिल बताया गया है. फिलहाल वह दूसरे मामले में जेल में है और जल्द उसे भी इस हत्या के केस में गिरफ्तार किया जाएगा.

2010 में हुई थी शादी, पांच बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
मुकेश और विमला की शादी वर्ष 2010 में हुई थी. उनके तीन बेटियां और दो बेटे हैं. इस घटना के बाद पांचों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया. परिवार का कहना है कि बच्चों का भविष्य अब पूरी तरह संकट में है. घटना के बाद गांव में भी शोक और आक्रोश का माहौल है.

परिवार ने सरकार और प्रशासन के सामने रखीं ये मांगें
मुकेश के परिजन गुरुवार को अजमेर अस्पताल में धरने पर बैठे रहे. उन्होंने मांग की कि हत्या के सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, मुख्य आरोपी माइंस कारोबारी की अवैध संपत्ति जब्त की जाए और उसके जरिए मुकेश के पांचों बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाए. साथ ही परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उन्हें जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

चूरू में अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिगा को किया ब्लैकमेल, गहने और लाखों रुपए ऐंठने का आरोप

ट्रायल रूम कांड में बड़ा खुलासा! WhatsApp वीडियो बना सबसे बड़ा सबूत, दूसरा आरोपी भी पहुंचा जेल

टॉयलेट के झगड़े ने ली जान! गुस्से में तलवार से काट दी पड़ोसी की गर्दन, 24 घंटे में खुला सनसनीखेज मर्डर केस

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदलेगा मौसम, 24 जुलाई को कई संभागों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

कौन हैं नरेश पाल गंगवार? जिन्हें शिक्षा मंत्रालय में मिली बड़ी जिम्मेदारी, Education Department में अहम पोस्टिंग

चूरू में अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिगा को किया ब्लैकमेल, गहने और लाखों रुपए ऐंठने का आरोप

सोना-चांदी के भाव ने मारी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान रोडवेज की 144 नई स्मार्ट बसें तैयार, 25 जुलाई को सीएम भजनलाल दिखाएंगे हरी झंडी

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

स्कूल से लापता 3 छात्र 24 घंटे में मिले, अलवर से जयपुर घूमने गए थे

बारिश के मौसम में चाय के साथ ट्राई करें राजस्थान की ये रेसिपी, मानसून का मजा हो जाएगा दोगुना!

सोना-चांदी के भाव लुढके, जयपुर सराफा बाजार में आई बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

RPSC का मेगा भर्ती धमाका! 5 महीने में 8 बड़ी परीक्षाएं, 8 लाख अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का मौका

जैसलमेर के सरकारी स्कूल में शिक्षक संकट, गेट पर ताला जड़कर छात्रों-ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

दिल्ली से किडनैप, चूरू में कैद! 1.20 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 5 हथियारबंद आरोपी गिरफ्तार

नरवर किले से चोरी हुई 3 हजार किलो की तोप, करौली के गांव में JCB से खुदाई जारी

राजस्थान में अगले 96 घंटे भारी! झमाझम बारिश से तर होंगे जिले, कई जगह अति भारी बारिश की चेतावनी

सोना-चांदी के भाव में भारी उछाल, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 16 जिले, बाड़मेर, जालोर समेत इन शहरों में IMD ने जारी किया अलर्ट

कोटा में कार से 129.25 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद, पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार

झुंझुनूं ट्रायल रूम केस में एक और गिरफ्तारी, वीडियो व्हाट्सएप पर भेजने का आरोप, डिलीट वीडियो की होगी FSL जांच

टॉयलेट के झगड़े ने ली जान! गुस्से में तलवार से काट दी पड़ोसी की गर्दन, 24 घंटे में खुला सनसनीखेज मर्डर केस

राजस्थान में बारिश का कहर! एक साथ ढह गईं कई मार्बल खदानें, डीडवाना का चौंकाने वाला Video Viral

198 दिनों बाद टूटा अनशन, जैसलमेर में ग्रामीणों का बड़ा आंदोलन खत्म, MLA ने पिलाया जूस

भरतपुर रेलवे स्टेशन पर खौफनाक हत्या, पत्थर से कुचलकर यात्री की जान ली, आरोपी डिटेन

अश्लील फोटो, रेप केस की धमकी और 2 करोड़ की उगाही! बाड़मेर में डॉक्टर की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

28 लाख दहेज देने के बाद भी नहीं बची बेटी, भरतपुर में चार महीने की गर्भवती बहू की संदिग्ध मौत

छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में भड़का आक्रोश, राजस्थान के कई शहरों में सड़कों पर उतरे युवा

हनुमानगढ़ के मक्कासर में बारिश से कई घर क्षतिग्रस्त, परिवारों को छोड़ना पड़ा आशियाना

मकराना में बारिश का कहर! एक साथ ढहीं दर्जनों मार्बल खदानें, सड़क भी जमीन में समाई

बरिश के मौसम में घर पर राजस्थान के इस खास डिश का उठाएं लुत्फ़, जानें रेसिपी और फायदे

कोटा के सरकारी स्कूल में डिजिटल बोर्ड पर चला हरियाणवी गाना, छात्रों ने किया डांस, शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट

PM मोदी के वीडियो संदेश पर अशोक गहलोत का हमला, बोले- धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें

टोंक में पैंथर का आतंक, 2 लोगों पर किया हमला, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

ट्रायल रूम कांड में बड़ा खुलासा! WhatsApp वीडियो बना सबसे बड़ा सबूत, दूसरा आरोपी भी पहुंचा जेल

दो शादियों के पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, बेटे ने साथियों संग मिलकर तोड़े पिता के पैर

जयपुर में छात्र प्रदर्शन के दौरान बवाल, चाकू लेकर पहुंचे युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

क्या SDM थप्पड़ कांड में फिर गिरफ्तार होंगे नरेश मीणा? कोर्ट ने मांगा संपत्ति का रिकॉर्ड

राजस्थान के ट्यूबवेल से अचानक निकलने लगे जहरीले सांप, 1-2 नहीं, 23 रसल वाइपर देख उड़े होश

राजस्थान में बारिश का नया दौर! उदयपुर-जोधपुर में भारी से अति भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

पहली बारिश में राजस्थान के कई जिलों में जलभराव, खेतों से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी

आमेर महल के रंगों के रहस्य से उठेगा पर्दा, 1 करोड़ की इस मशीन से खुलने जा रहा सदियों पुराना राज

TAGS:
rajasthan crime
Rajasthan News
Ajmer News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी
rajasthan crime
2
Sikar News
3
Jodhpur News
4
Jaipur News
5
Rajasthan Politics