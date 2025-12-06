Zee Rajasthan
RPSC सहायक आचार्य इंटरव्यू की तारीखें जारी, 15 से 30 दिसंबर तक होंगे साक्षात्कार

Rajasthan News: RPSC ने चिकित्सा शिक्षा सहायक आचार्य भर्ती 2021 के इंटरव्यू की तारीखें जारी कर दी हैं. साक्षात्कार 15 से 30 दिसंबर तक 22 विषयों के लिए होंगे. अभ्यर्थियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश और इंटरव्यू संबंधी सभी विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Dec 06, 2025, 12:17 AM IST | Updated: Dec 06, 2025, 12:17 AM IST

RPSC सहायक आचार्य इंटरव्यू की तारीखें जारी, 15 से 30 दिसंबर तक होंगे साक्षात्कार

RPSC Interview: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा परीक्षा 2021 के इंटरव्यू कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. आयोग ने 22 विषयों के लिए इंटरव्यू की विस्तृत तिथियां जारी की हैं. यह इंटरव्यू कार्यक्रम 15 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर 2025 तक चलेगा.

आयोग द्वारा जारी नोट में बताया गया है कि इंटरव्यू प्रतिदिन विषयवार आयोजित होंगे. ओटो-राइनो-लैरिंगोलॉजी, एनाटॉमी, कार्डियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल मेडिसिन सहित सभी 22 विषयों के लिए अलग-अलग तिथियां तय की गई हैं.

15 दिसंबर को एनाटॉमी, कार्डियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषयों के इंटरव्यू होंगे, जबकि 16 दिसंबर को बायोकैमिस्ट्री, रेडियोथेरेपी, फिजियोलॉजी और पी एंड एसएम के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है. इसी तरह अन्य विषयों के इंटरव्यू क्रमवार 30 दिसंबर तक जारी रहेंगे.

इंटरव्यू प्रक्रिया के लिए आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर उपस्थित होना होगा. दस्तावेजों की अनुपस्थिति में अभ्यर्थी को इंटरव्यू से वंचित किया जा सकता है.

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इंटरव्यू पत्र अभ्यर्थियों की लॉगिन आईडी पर उपलब्ध करा दिया जाएगा. किसी भी प्रकार की जानकारी या बदलाव के लिए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट देखते रहें.

सहायक आचार्य भर्ती 2021 लंबे समय से लंबित पड़ी थी, ऐसे में इंटरव्यू कार्यक्रम जारी होने से अभ्यर्थियों में राहत और उत्साह दोनों दिखाई दे रहा है. स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में पद खाली होने के कारण इस भर्ती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 22 विशेषताओं में आयोजित होने वाले इन इंटरव्यू से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी काफी हद तक पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है.

