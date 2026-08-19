/अजमेर का जलसंकट होगा दूर! 270 करोड़ की मेगा परियोजना शुरू, 30 साल तक पानी की चिंता खत्म

Rajasthan Government Project: अजमेर में पानी की समस्या से जूझ रहे नौसर घाटी और कोटड़ा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अजमेर के कोटड़ा क्षेत्र तक नसीराबाद पंप हाउस से नई पाइप लाइन बिछाने और जलाशय बनाने के काम का शिलान्यास किया. बजट घोषणा के तहत होने वाले इस प्रोजेक्ट पर 269.97 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. परियोजना पूरी होने के बाद अजमेर को 70 एमएलडी अतिरिक्त पानी मिल सकेगा.

नौसर घाटी और कोटड़ा तक पहुंचेगा पानी

इस परियोजना से नसीराबाद पंप हाउस से अजमेर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत होगी. खास तौर पर नौसर घाटी और कोटड़ा क्षेत्र के लोगों को इसका सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है. इन इलाकों में लंबे समय से पानी की सप्लाई को लेकर परेशानी सामने आती रही है. नई पाइप लाइन और स्टोरेज व्यवस्था बनने के बाद पानी का संकट काफी हद तक कम हो सकेगा.

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48.7 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछेगी

परियोजना के तहत नसीराबाद पंप हाउस से नौसर घाटी होते हुए कोटड़ा तक करीब 48.7 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाई जाएगी. इसके साथ ही नसीराबाद पंप हाउस का विस्तार भी किया जाएगा. यहां नए पंप लगाए जाएंगे, जिससे पानी को आगे तक पहुंचाने की क्षमता बढ़ेगी. इससे अजमेर के दूर-दराज के इलाकों तक पानी पहुंचाने में भी मदद मिलेगी.

तीन जगह बनेंगे बड़े स्टोरेज टैंक

योजना के तहत अजमेर में तीन अलग-अलग जगहों पर पानी के स्टोरेज टैंक तैयार किए जाएंगे. पृथ्वीराज नगर योजना में 5 एमएलडी क्षमता का टैंक बनाया जाएगा. वहीं कोटड़ा में 30 एमएलडी क्षमता का स्टोरेज टैंक तैयार होगा. इसके अलावा पंचशील में 35 एमएलडी क्षमता का टैंक बनाया जाएगा. इन टैंकों से पानी को जमा रखने और जरूरत के हिसाब से सप्लाई करने में आसानी होगी.

अजमेर को मिलेगा 70 एमएलडी अतिरिक्त पानी

परियोजना के सभी काम पूरे होने के बाद अजमेर को करीब 70 एमएलडी अतिरिक्त पानी मिल सकेगा. इससे शहर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और कई इलाकों में सप्लाई व्यवस्था पहले के मुकाबले बेहतर होने की उम्मीद है. खासकर गर्मियों में जब पानी की मांग बढ़ जाती है, तब यह अतिरिक्त क्षमता काफी काम आएगी.

तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य

इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी एसपीएमएल कंपनी कोलकाता को दी गई है. कंपनी को काम शुरू करने के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी जारी किया जा चुका है. कंपनी के पीआरओ भगवानसिंह के अनुसार, पूरी परियोजना को तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद नई पाइप लाइन और जलाशयों के जरिए पानी की सप्लाई को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा.

कार्यक्रम में ये लोग रहे मौजूद

शिलान्यास कार्यक्रम में भाजपा देहात जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा, एडिशनल चीफ इंजीनियर रामचन्द्र राड़, अधीक्षण अभियंता भुवनेश्वर अग्निहोत्री, जनरल मैनेजर महेश माथुर, डिप्टी जीएम उमाशंकर दुबे और प्लानिंग हेड राकेश जैन सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. परियोजना के शुरू होने से अजमेर के नौसर घाटी और कोटड़ा सहित आसपास के इलाकों में पानी की व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है.