Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Ajmer
  • /अजमेर का जलसंकट होगा दूर! 270 करोड़ की मेगा परियोजना शुरू, 30 साल तक पानी की चिंता खत्म

अजमेर का जलसंकट होगा दूर! 270 करोड़ की मेगा परियोजना शुरू, 30 साल तक पानी की चिंता खत्म

Rajasthan News: अजमेर में पानी की समस्या दूर करने के लिए 269.97 करोड़ रुपये की परियोजना का शिलान्यास हुआ. नसीराबाद से कोटड़ा तक 48.7 किमी पाइपलाइन और तीन स्टोरेज टैंक बनेंगे. काम पूरा होने पर अजमेर को 70 एमएलडी अतिरिक्त पानी मिलेगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Kaushal Jain
Published:Aug 19, 2026, 10:13 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 10:13 PM IST
अजमेर का जलसंकट होगा दूर! 270 करोड़ की मेगा परियोजना शुरू, 30 साल तक पानी की चिंता खत्म
Image Credit: अजमेर में पानी की समस्या दूर करने के लिए 269.97 करोड़ रुपये की परियोजना का शिलान्यास हुआ.

Rajasthan Government Project: अजमेर में पानी की समस्या से जूझ रहे नौसर घाटी और कोटड़ा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अजमेर के कोटड़ा क्षेत्र तक नसीराबाद पंप हाउस से नई पाइप लाइन बिछाने और जलाशय बनाने के काम का शिलान्यास किया. बजट घोषणा के तहत होने वाले इस प्रोजेक्ट पर 269.97 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. परियोजना पूरी होने के बाद अजमेर को 70 एमएलडी अतिरिक्त पानी मिल सकेगा.

नौसर घाटी और कोटड़ा तक पहुंचेगा पानी
इस परियोजना से नसीराबाद पंप हाउस से अजमेर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत होगी. खास तौर पर नौसर घाटी और कोटड़ा क्षेत्र के लोगों को इसका सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है. इन इलाकों में लंबे समय से पानी की सप्लाई को लेकर परेशानी सामने आती रही है. नई पाइप लाइन और स्टोरेज व्यवस्था बनने के बाद पानी का संकट काफी हद तक कम हो सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

48.7 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछेगी
परियोजना के तहत नसीराबाद पंप हाउस से नौसर घाटी होते हुए कोटड़ा तक करीब 48.7 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाई जाएगी. इसके साथ ही नसीराबाद पंप हाउस का विस्तार भी किया जाएगा. यहां नए पंप लगाए जाएंगे, जिससे पानी को आगे तक पहुंचाने की क्षमता बढ़ेगी. इससे अजमेर के दूर-दराज के इलाकों तक पानी पहुंचाने में भी मदद मिलेगी.

तीन जगह बनेंगे बड़े स्टोरेज टैंक
योजना के तहत अजमेर में तीन अलग-अलग जगहों पर पानी के स्टोरेज टैंक तैयार किए जाएंगे. पृथ्वीराज नगर योजना में 5 एमएलडी क्षमता का टैंक बनाया जाएगा. वहीं कोटड़ा में 30 एमएलडी क्षमता का स्टोरेज टैंक तैयार होगा. इसके अलावा पंचशील में 35 एमएलडी क्षमता का टैंक बनाया जाएगा. इन टैंकों से पानी को जमा रखने और जरूरत के हिसाब से सप्लाई करने में आसानी होगी.

अजमेर को मिलेगा 70 एमएलडी अतिरिक्त पानी
परियोजना के सभी काम पूरे होने के बाद अजमेर को करीब 70 एमएलडी अतिरिक्त पानी मिल सकेगा. इससे शहर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और कई इलाकों में सप्लाई व्यवस्था पहले के मुकाबले बेहतर होने की उम्मीद है. खासकर गर्मियों में जब पानी की मांग बढ़ जाती है, तब यह अतिरिक्त क्षमता काफी काम आएगी.

तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य
इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी एसपीएमएल कंपनी कोलकाता को दी गई है. कंपनी को काम शुरू करने के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी जारी किया जा चुका है. कंपनी के पीआरओ भगवानसिंह के अनुसार, पूरी परियोजना को तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद नई पाइप लाइन और जलाशयों के जरिए पानी की सप्लाई को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा.

कार्यक्रम में ये लोग रहे मौजूद
शिलान्यास कार्यक्रम में भाजपा देहात जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा, एडिशनल चीफ इंजीनियर रामचन्द्र राड़, अधीक्षण अभियंता भुवनेश्वर अग्निहोत्री, जनरल मैनेजर महेश माथुर, डिप्टी जीएम उमाशंकर दुबे और प्लानिंग हेड राकेश जैन सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. परियोजना के शुरू होने से अजमेर के नौसर घाटी और कोटड़ा सहित आसपास के इलाकों में पानी की व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

कोटपूतली नगर परिषद को चुनाव से पहले 3 करोड़ की सौगात, सीवर-सड़क और जलाशयों का होगा कायाकल्प

109 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट से चमचमाएगा जयपुर, इस शहर में बनने जा रहा है 4 लेन अंडरपास, सड़क से लेकर स्ट्रीटस्केप तक होंगे कई काम

सवाई माधोपुर को मिली नई रफ्तार! विकास कार्यों से बदलेगी तस्वीर, किरोड़ी लाल मीणा ने किया लोकार्पण-शिलान्यास

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Government project
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अजमेर का जलसंकट होगा दूर! 270 करोड़ की मेगा परियोजना शुरू, 30 साल तक पानी की चिंता खत्म
2
3
4
5