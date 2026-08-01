/पुष्कर में 50 साल का इंतजार खत्म! 43 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा 150 बेड वाला आधुनिक अस्पताल

Rajasthan Government Project: पुष्कर में लंबे समय से अस्पताल का इंतजार कर रहे लोगों के लिए शनिवार का दिन खास रहा. करीब पांच दशक बाद यहां राजकीय उप जिला चिकित्सालय भवन के निर्माण की शुरुआत हो गई. नेड़लिया गांव की सीमा में भटबाय गणेश मंदिर के सामने कैबिनेट मंत्री और पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने अस्पताल भवन का शिलान्यास किया. इस मौके पर निवर्तमान सभापति कमल पाठक विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे. पंडित कमलनयन दाधीच ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन करवाया.

16 बीघा जमीन पर बनेगा आधुनिक अस्पताल

अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से आवंटित 16 बीघा 17 बिस्वा यानी करीब 28,500 वर्गमीटर जमीन पर इस अस्पताल का निर्माण किया जाएगा. प्रस्तावित अस्पताल में 100 से 150 बेड की सुविधा होगी. भवन में बेसमेंट के अलावा भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल बनाए जाएंगे. अस्पताल बनने के बाद पुष्कर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी.

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ऑपरेशन थिएटर से लेकर आईसीयू तक मिलेंगी सुविधाएं

नए अस्पताल भवन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा. इसमें मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, ट्रॉमा और इमरजेंसी यूनिट, आधुनिक ओपीडी, एसएनसीयू, एचडीयू और लेबर रूम जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इसके अलावा अस्पताल में केंद्रीकृत ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिकल गैस पाइपलाइन, ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, सीसीटीवी, बिजली व्यवस्था, एसटीपी-ईटीपी, बायोमेडिकल वेस्ट संग्रहण और लॉन्ड्री जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी.

24 महीने में पूरा होगा निर्माण कार्य

अस्पताल भवन का निर्माण ईपीसी मोड पर किया जाएगा. कार्यादेश के अनुसार निर्माण एजेंसी को यह काम 24 महीने में पूरा करना होगा. अस्पताल शुरू होने के बाद मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर जाने की परेशानी कम होने की उम्मीद है.

मंत्री रावत बोले- यह लोगों के धैर्य की जीत

शिलान्यास कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि यह सिर्फ अस्पताल भवन की नींव नहीं है, बल्कि वर्षों से बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का इंतजार कर रहे पुष्करवासियों की उम्मीदों की शुरुआत है. उन्होंने कहा कि इस अस्पताल से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

ग्रामीणों ने रखीं अपनी मांगें

कार्यक्रम के दौरान डांग क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा. ग्रामीणों ने आबादी विस्तार और मजरा ढाणी डांग को अलग राजस्व ग्राम ‘मध्य पुष्कर’ घोषित करने की मांग रखी. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अब करीब 400 परिवार रह रहे हैं, लेकिन आबादी विस्तार का काम अभी लंबित है. वहीं गायत्री शक्तिपीठ संस्थान ने पुष्कर के 84 कोस परिक्रमा मार्ग के विकास की मांग भी रखी.

समारोह में कई लोग रहे मौजूद

कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने मंत्री सुरेश सिंह रावत का पुष्पगुच्छ और माला पहनाकर स्वागत किया. इस मौके पर भाजपा देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. अस्पताल की नींव रखे जाने के बाद पुष्कर क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है और अब सभी को इसके जल्द निर्माण पूरा होने का इंतजार है.