राजस्थान में मिलेगा लग्जरी इलेक्ट्रिक क्रूज का मजा! भूल जाएंगे मुंबई-गोवा के नजारे, पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों से जुड़ी जगह

Ajmer Electric Cruise: राजस्थान पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अजमेर की आनासागर झील पर भारत का पहला लग्जरी इलेक्ट्रिक क्रूज शुरू किया गया है. अब क्रूज का मज़ा लेने के लिए लोगों को गोवा या मुंबई जाने की जरूरत नहीं होगी. यह ईको-फ्रेंडली ई-क्रूज बेहद कम टिकट कीमतों में शानदार अनुभव प्रदान करता है.

पहला लग्जरी इलेक्ट्रिक क्रूज: लागत और निर्माणइस लग्जरी क्रूज को जेपी दाधीच और गोवा स्थित बोर्ड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है. इसे बनाने में करीब 5 करोड़ रुपये की लागत आई है. हल्के फाइबर से बने इस क्रूज की लंबाई 22 मीटर है और यह डबल डेकर है. इसकी मजबूत संरचना इसे सुरक्षित और स्थायी बनाती है.

क्रूज की क्षमता और सुविधाएँ

क्रूज एक समय में 150 यात्रियों को बैठाने की क्षमता रखता है. नीचे का डेक पूरी तरह से एयर-कंडीशन्ड है, जो गर्मियों में यात्रियों को आराम देगा. ऊपर का ओपन-एयर डेक झील के सौंदर्य का बेहतरीन दृश्य प्रस्तुत करता है. क्रूज में किचन, कॉन्टिनेंटल डिशेज, फास्ट फूड, फ्रेश जूस समेत कई सुविधाएँ उपलब्ध हैं. पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग वॉशरूम भी बनाए गए हैं.

पार्टी और मनोरंजन के लिए परफेक्ट स्थान

यह क्रूज पार्टी लवर्स के लिए बेहद आकर्षक जगह है. ऊपरी डेक पर खुली हवा में बैठने की व्यवस्था के साथ डांस फ्लोर भी बनाया गया है, जहाँ डीजे नाइट्स और अन्य पार्टी इवेंट्स आयोजित किए जा सकते हैं. रात में झील का मनोरम नजारा इस अनुभव को और भी खास बनाता है.

टिकट कीमतें और सुरक्षा व्यवस्था

क्रूज की टिकट आम लोगों को ध्यान में रखते हुए बेहद किफायती रखी गई है

एडल्ट टिकट: ₹350 प्रति घंटा

बच्चों की टिकट: ₹250 प्रति घंटा

सुरक्षा के लिए क्रूज में CCTV कैमरे, लाइफ जैकेट और रेस्क्यू बोट की व्यवस्था की गई है.

आनासागर झील का ऐतिहासिक महत्व