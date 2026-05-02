/अजमेर दरगाह विवाद में बड़ा ट्विस्ट! 12 नई एंट्री से मचा हड़कंप, 6 मई को होगा ‘फैसले का दिन’?

Rajasthan News: अदालत ने दरगाह-शिव मंदिर विवाद में 12 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 6 मई की तारीख तय की. सभी पक्षकारों ने खुद को शामिल करने की मांग की, जबकि परिवादी ने केवल तथ्य व साक्ष्य वाले पक्षों को ही शामिल करने की अपील की.
Ajmer News: दरगाह में शिव मंदिर विवाद मामले में अन्य लोग भी बतौर पक्षकार बनने के लिए अदालत में पेश हुए. अदालत में लगभग 12 याचिकाएं प्रस्तुत की गई. याचिकाओं पर अदालत ने तसल्ली से सुनवाई करने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख मुकर्रर की है. मामले को लेकर आज सुबह से ही अदालत परिसर भवन के बाहर पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र देने आए लोगों के समर्थक और अन्य लोगों का भी तांता लगा रहा.
जानकारी के मुताबिक मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने पिछली बार 2 मई को सुनवाई के आदेश दिए थे. जिस पर आज परिवादी विष्णु गुप्ता सहित पंजाब के होशियारपुर से सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर, दरगाह खादिम सरवर चिश्ती सहित 12 लोगों ने याचिका पेश की थी. सभी याचिकाओं पर ध्यान से सुनवाई के बाद किसे पक्षकार बनाना है या नहीं, इस पर अदालत ने 6 मई की तारीख दी है. परिवादी विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि उन्होंने अदालत में ऐसी याचिकाओं का विरोध भी दर्ज करवाया, जिन्हें इस मामले की तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, न ही साक्ष्य हैं, जिससे अदालत का समय जाया न हो. पूरे मामले में ASI सर्वे हो, जिससे सच सामने लाया जा सके.
वहीं दूसरी ओर आज अदालत में पंजाब के होशियारपुर के सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर की ओर से भी याचिका पेश की गई. अधिवक्ता अनवर हुसैन का तर्क रहा कि मामला धार्मिक सौहार्द से जुड़ा हुआ है और सर्वधर्म इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है. यहां मंदिर है, इस बात का दावा करते हैं, क्योंकि यहां सभी पक्षकार अपनी आस्था को लेकर उपस्थित हुए हैं. वहां देश का पहला सूफी मंदिर है. इस आधार पर उन्हें पक्षकार बनाया जाए.
वहीं इस मामले में स्वयं को पक्षकार बनाने के लिए याचिका पेश करने आए दरगाह खादिम सैयद सरवर चिश्ती ने अपना पक्ष रखते हुए सरकार और हिंदूवादियों को घेरते हुए कहा कि हमने थाली में परोस कर बाबरी मस्जिद दी, वही अब बड़ी भूल थी. सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें अब जगह शिव मंदिर दिख रहा है, जबकि दरगाह का इतिहास बहुत पुराना है. यहां सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ही है.
दरगाह में शिव मंदिर विवाद मामले में राष्ट्रपति के समक्ष सबसे पहले याचिका का दावा करने वाले महाराणा प्रताप सेना के अधिवक्ता ए. पी. सिंह ने तर्क रखा कि इस मामले में सबसे पहले वही हैं. ऐसे में महाराणा प्रताप सेना को वादी बनाया जाए, जिससे कि दरगाह में शिव मंदिर होने की जानकारी तथ्यों के साथ पेश की जा सके.
एक ओर जहां दरगाह में शिव मंदिर विवाद मामले में 12 नई याचिकाएं वन-टेन में पेश की गई हैं और दूसरी तरफ परिवादी विष्णु गुप्ता की ओर अदालत से गुहार लगाई गई कि उन्हें ही पक्षकार बनाया जाए, जिनके पास तथ्यात्मक जानकारी और सत्य साक्ष्य हों. अब देखना यह है कि आगामी 6 तारीख को अदालत किसे योग्य मानती है.
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