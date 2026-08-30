/दो दिन तक तलाश, फिर तालाब में दिखे मासूमों के शव... ननिहाल में पसरा मातम

Beawar News: मसूदा थाना क्षेत्र की देवास ग्राम पंचायत के देदपुरा गांव में दो दिन से लापता चल रहे मासूम भाई-बहन के शव रविवार सुबह तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई. दोनों बच्चे रक्षाबंधन के मौके पर अपनी मां के साथ गांव आए थे और 28 अगस्त की दोपहर अचानक लापता हो गए थे. परिजन और पुलिस पिछले दो दिनों से उनकी तलाश कर रहे थे. रविवार सुबह तालाब में दोनों के शव मिले. सूचना के बाद मसूदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया.

रक्षाबंधन पर मां के साथ गांव आए थे बच्चे

जानकारी के अनुसार जीवाना निवासी शंकरसिंह की पत्नी प्यारी देवी रक्षाबंधन के अवसर पर अपने बच्चों 7 वर्षीय रीना कुमारी और नरेंद्र सिंह के साथ देदपुरा गांव आई थीं. परिवार के लोग त्योहार की खुशियों में थे, लेकिन अचानक दोनों बच्चों के लापता होने से पूरा परिवार परेशान हो गया.

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दोपहर में अचानक दोनों बच्चे हो गए लापता

बताया गया कि 28 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे दोनों बच्चे अचानक घर से गायब हो गए. काफी तलाश करने के बाद भी जब उनका पता नहीं चला तो परिजनों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस और परिवार के लोगों ने आसपास के इलाकों में बच्चों की तलाश शुरू कर दी.

दो दिन तक चला सर्च अभियान

बच्चों के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने क्षेत्र में लगातार तलाश की. परिजनों के साथ ग्रामीण भी बच्चों को खोजने में जुटे रहे. आसपास के रास्तों, खेतों और दूसरे संभावित स्थानों पर तलाश की गई. दो दिन तक कोशिशों के बाद भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला.

तालाब में दिखाई दिए दोनों के शव

30 अगस्त की सुबह परिजन और ग्रामीण तालाब के आसपास बच्चों की तलाश कर रहे थे. इसी दौरान किसी की नजर तालाब के पानी में पड़ी, जहां दोनों बच्चों के शव दिखाई दिए. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. खबर मिलते ही मसूदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाले

पुलिस और ग्रामीणों ने तालाब से दोनों बच्चों के शव बाहर निकालने के लिए मशक्कत की. शवों को पानी से बाहर निकालने के बाद मसूदा उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. यहां दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया और पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई.

गांव में पसरा मातम, जांच में जुटी पुलिस

रामगढ़ चौकी प्रभारी ओमप्रकाश ने बताया कि बच्चों के लापता होने के बाद पुलिस की ओर से लगातार दो दिन सर्च अभियान चलाया गया था. 30 अगस्त को दोनों के शव गांव के तालाब में मिले. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए. घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं दो मासूम भाई-बहन की मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.