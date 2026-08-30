Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Ajmer
  • /दो दिन तक तलाश, फिर तालाब में दिखे मासूमों के शव... ननिहाल में पसरा मातम

दो दिन तक तलाश, फिर तालाब में दिखे मासूमों के शव... ननिहाल में पसरा मातम

Rajasthan News: मसूदा के देदपुरा गांव में दो दिन से लापता 7 वर्षीय रीना और उसके भाई नरेंद्र के शव रविवार सुबह तालाब में मिले. रक्षाबंधन पर मां के साथ गांव आए दोनों बच्चे 28 अगस्त को लापता हुए थे. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 30, 2026, 03:30 PM IST | Updated:Aug 30, 2026, 03:30 PM IST
दो दिन तक तलाश, फिर तालाब में दिखे मासूमों के शव... ननिहाल में पसरा मातम
Image Credit: मसूदा के देदपुरा गांव में दो दिन से लापता 7 वर्षीय रीना और उसके भाई नरेंद्र के शव रविवार सुबह तालाब में मिले.

Beawar News: मसूदा थाना क्षेत्र की देवास ग्राम पंचायत के देदपुरा गांव में दो दिन से लापता चल रहे मासूम भाई-बहन के शव रविवार सुबह तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई. दोनों बच्चे रक्षाबंधन के मौके पर अपनी मां के साथ गांव आए थे और 28 अगस्त की दोपहर अचानक लापता हो गए थे. परिजन और पुलिस पिछले दो दिनों से उनकी तलाश कर रहे थे. रविवार सुबह तालाब में दोनों के शव मिले. सूचना के बाद मसूदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया.

रक्षाबंधन पर मां के साथ गांव आए थे बच्चे
जानकारी के अनुसार जीवाना निवासी शंकरसिंह की पत्नी प्यारी देवी रक्षाबंधन के अवसर पर अपने बच्चों 7 वर्षीय रीना कुमारी और नरेंद्र सिंह के साथ देदपुरा गांव आई थीं. परिवार के लोग त्योहार की खुशियों में थे, लेकिन अचानक दोनों बच्चों के लापता होने से पूरा परिवार परेशान हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

दोपहर में अचानक दोनों बच्चे हो गए लापता
बताया गया कि 28 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे दोनों बच्चे अचानक घर से गायब हो गए. काफी तलाश करने के बाद भी जब उनका पता नहीं चला तो परिजनों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस और परिवार के लोगों ने आसपास के इलाकों में बच्चों की तलाश शुरू कर दी.

दो दिन तक चला सर्च अभियान
बच्चों के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने क्षेत्र में लगातार तलाश की. परिजनों के साथ ग्रामीण भी बच्चों को खोजने में जुटे रहे. आसपास के रास्तों, खेतों और दूसरे संभावित स्थानों पर तलाश की गई. दो दिन तक कोशिशों के बाद भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला.

तालाब में दिखाई दिए दोनों के शव
30 अगस्त की सुबह परिजन और ग्रामीण तालाब के आसपास बच्चों की तलाश कर रहे थे. इसी दौरान किसी की नजर तालाब के पानी में पड़ी, जहां दोनों बच्चों के शव दिखाई दिए. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. खबर मिलते ही मसूदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाले
पुलिस और ग्रामीणों ने तालाब से दोनों बच्चों के शव बाहर निकालने के लिए मशक्कत की. शवों को पानी से बाहर निकालने के बाद मसूदा उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. यहां दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया और पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई.

गांव में पसरा मातम, जांच में जुटी पुलिस
रामगढ़ चौकी प्रभारी ओमप्रकाश ने बताया कि बच्चों के लापता होने के बाद पुलिस की ओर से लगातार दो दिन सर्च अभियान चलाया गया था. 30 अगस्त को दोनों के शव गांव के तालाब में मिले. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए. घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं दो मासूम भाई-बहन की मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Beawar Double Murder: मकान में खून से लथपथ मिले पति-पत्नी के शव, सिर्फ 12 घंटे में हुआ हत्या का खुलासा

कौन हैं किशोर चौधरी? जिनकी तारीफ में K.C. वेणुगोपाल ने कहा- अरे भैया, तुम तो हिंदुस्तान के सबसे लाडले हो...

NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ पहुंचे ब्यावर, छात्र संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan news
Beawar News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दो दिन तक तलाश, फिर तालाब में दिखे मासूमों के शव... ननिहाल में पसरा मातम
2
3
4
5