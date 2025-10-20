Zee Rajasthan
दिवाली पर ब्यावर की श्री सीमेंट इकाई में दिल दहला देने वाला हादसा, ऊंचाई से गिरने पर दो मजदूरों की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: राजस्थान के ब्यावर स्थित श्री सीमेंट फैक्ट्री में रविवार को दर्दनाक हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई. ऊंचाई पर काम करते समय रेलिंग टूटने से वे नीचे गिर पड़े. लापरवाही पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया और देर रात तक फैक्ट्री गेट पर धरना जारी रखा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 20, 2025, 02:06 PM IST | Updated: Oct 20, 2025, 02:06 PM IST

Beawar News: राजस्थान के ब्यावर जिले की अंधेरी देवरी स्थित श्री सीमेंट औद्योगिक इकाई में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें दो श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई और साथी कर्मचारियों ने घायल दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

रेलिंग टूटने से नीचे गिर कर हुई मौत
जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान सरदार सिंह पुत्र कालू सिंह निवासी अंधेरी देवरी और दिनेश कुमार मौर्य पुत्र भंवरलाल मौर्य निवासी इंद्रा कॉलोनी, मसूदा रोड, ब्यावर के रूप में हुई है. दोनों श्रमिक रविवार दोपहर कोल यार्ड में ऊंचाई पर कार्य कर रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार्य के दौरान अचानक रेलिंग टूटने से दोनों नीचे गिर पड़े, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. साथी कर्मचारियों ने तत्काल दोनों को अमृतकौर अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीण
हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और फैक्ट्री कर्मचारी अस्पताल पहुंच गए. लोगों ने फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही पर नाराज़गी जताते हुए आरोप लगाया कि सुरक्षा उपकरणों और सेफ्टी मापदंडों की अनदेखी के कारण यह हादसा हुआ. ग्रामीणों ने प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन के उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की.

गुस्साए लोग धरने पर बैठे
जब देर शाम तक अधिकारी अस्पताल नहीं पहुंचे तो आक्रोशित कर्मचारी और ग्रामीण लामबंद हो गए तथा श्री सीमेंट के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए. देर रात तक धरना जारी रहा और मौके पर भारी पुलिस जाप्ता तैनात किया गया. घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने दोनों शवों को अमृतकौर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. देर रात तक अधिकारियों के बीच बातचीत जारी थी ताकि परिजनों को न्याय और उचित मुआवजा दिलाया जा सके.

