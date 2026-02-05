RSSB ने राजस्थान 4th ग्रेड OMR शीट की जारी! एक क्लिक में इस लिंक से करें डाउनलोड

RSSB 4th Grade Result: राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चयनित 1.41 लाख उम्मीदवारों की ओएमआर शीट सार्वजनिक कर दी है. इस कदम से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और अभ्यर्थियों को अपने प्रदर्शन को लेकर स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी.

Rajasthan 4th Grade OMR Sheet: उत्तर पुस्तिकाएं उत्तर पुस्तिकाएं पर हुईं अपलोड

चयन बोर्ड की ओर से सभी चयनित अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं आधिकारिक वेबसाइट rssbasonline.com पर अपलोड कर दी गई हैं. उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट देख सकते हैं. इसके साथ ही वे चाहें तो शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं. बोर्ड का कहना है कि इससे अभ्यर्थियों को यह समझने में आसानी होगी कि उन्होंने परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया है.

Rajasthan 4th Grade OMR Sheet: स्क्रूटनी फॉर्म भरने की प्रक्रिया 9 फरवरी से होगी शुरू

ग्रेड-4 भर्ती से जुड़े अगले चरण की बात करें तो स्क्रूटनी फॉर्म भरने की प्रक्रिया 9 फरवरी से शुरू की जाएगी. बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा. इस दौरान चयनित उम्मीदवारों को अपने दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन जमा करनी होगी. तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

Rajasthan 4th Grade OMR Sheet: एक महीने तक उपलब्ध रहेंगी शीट

इस भर्ती प्रक्रिया की खास बात यह है कि उम्मीदवार सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चयनित अन्य अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट भी देख सकते हैं. हालांकि हर बार ओएमआर शीट देखने या डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करना जरूरी होगा. चयन बोर्ड ने साफ तौर पर बताया है कि ये ओएमआर शीट 5 फरवरी से एक महीने की अवधि तक ही पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगी. तय समय के बाद इन्हें वेबसाइट से हटा दिया जाएगा.

Rajasthan 4th Grade Result 2025: पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि ओएमआर शीट सार्वजनिक करने का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है. उन्होंने कहा कि चयनित सभी 1.41 लाख अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट पोर्टल पर अपलोड कर दी गई हैं, जिन्हें उम्मीदवार एक महीने की अवधि में कई बार देख और डाउनलोड कर सकते हैं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों और परीक्षकों के हस्ताक्षरों को मास्क किया गया है, ताकि किसी भी तरह के दुरुपयोग की संभावना न रहे.

Rajasthan 4th Grade OMR Sheet: सितंबर 2024 में हुई थी परीक्षा

गौरतलब है कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन सितंबर 2024 में विभिन्न चरणों में किया गया था. यह परीक्षा राज्यभर में कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया. परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवार परिणाम और आगे की प्रक्रिया को लेकर लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे थे.

