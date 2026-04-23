/Rajasthan News: चीखती रही महिला, कोई सुनने वाला नहीं! अजमेर के डायनेस्टी अपार्टमेंट में लिफ्ट हादसा

Ajmer News: अजमेर के पॉश रिहायशी इलाके में स्थित डायनेस्टी अपार्टमेंट में कल रात एक बड़ा हादसा होते-होते टला. बिल्डिंग की लिफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण एक महिला करीब आधे घंटे तक मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष करती रही. इस घटना ने अपार्टमेंट की सुरक्षा व्यवस्था और मेंटेनेंस की पोल खोलकर रख दी है.

चीखती रही महिला, नदारद रहा सुरक्षा गार्ड

घटना बुधवार रात की है, जब महिला लिफ्ट के जरिए ऊपर जा रही थी. अचानक 9वें माले पर लिफ्ट जाम हो गई. बता दें कि महिला ने मदद के लिए कई बार आवाज लगाई और इमरजेंसी बटन भी दबाए, लेकिन आरोप है कि मौके पर तैनात सुरक्षा गार्ड उसकी मदद के लिए नहीं पहुँचा. काफी देर बाद जब अन्य फ्लैट धारकों को इसकी भनक लगी, तो उन्होंने खुद मोर्चा संभाला. कड़ी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया. बाहर निकलते समय महिला गहरे सदमे और घबराहट में थी.

हादसे को दबाने की कोशिश

अपार्टमेंट के निवासियों का आरोप है कि बिल्डर और सोसाइटी मैनेजमेंट ने इस गंभीर घटना को दबाने का प्रयास किया. बता दें कि निवासियों ने बताया कि बिल्डिंग में लिफ्ट और अन्य तकनीकी समस्याएं पहले भी कई बार आ चुकी हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा. लाखों रुपए मेंटेनेंस देने के बाद भी आपात स्थिति में गार्ड का न मिलना निवासियों की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है.

लिफ्ट में फंस जाएं तो क्या करें?

लिफ्ट में फंसना डरावना हो सकता है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखकर आप सुरक्षित रह सकते हैं. सबसे पहले शांत रहें. घबराएं नहीं, लिफ्ट में हवा (ऑक्सीजन) कभी खत्म नहीं होती. गहरी सांस लें. उसके बाद अलार्म या फोन आइकन वाले बटन को 2-3 सेकंड तक दबाकर रखें. गार्ड को सूचित करने के लिए इंटरकॉम का प्रयोग करें या मोबाइल से मेंटेनेंस टीम को फोन करें. लिफ्ट के दरवाजे जबरन खोलने या बाहर रेंगने की कोशिश न करें, यह जानलेवा हो सकता है. उछल-कूद न करें,इससे लिफ्ट का संतुलन बिगड़ सकता है और सिस्टम हैंग हो सकता है और सुरक्षाकर्मी के आने तक पीछे की ओर पीठ टिकाकर बैठ जाएं. यदि लिफ्ट गिरती महसूस हो, तो फर्श पर पीठ के बल लेट जाना सबसे सुरक्षित माना जाता है.