Ajmer News: जंगल में खेलते बच्चों को दिखी इंसानी खोपड़ी! अजमेर में मच गया हड़कंप

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर शहर के पहाड़गंज क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब घने जंगलों के बीच एक मानव खोपड़ी बरामद हुई. वार्ड नंबर 22 के पहाड़ी इलाके में मिली इस खोपड़ी ने स्थानीय निवासियों के बीच दहशत और चर्चाओं का माहौल पैदा कर दिया है.

खेलते हुए बच्चों की नजर पड़ी

यह चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब कुछ बच्चे पहाड़ी क्षेत्र की ओर खेलने गए थे. झाड़ियों के बीच मानव खोपड़ी देख बच्चे घबरा गए और तुरंत भागकर बस्ती में जानकारी दी. सूचना मिलते ही भारी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचित किया.

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटना स्थल की बारीकी से घेराबंदी की और साक्ष्य जुटाए. जिसके बाद बरामद खोपड़ी को कब्जे में लेकर जवाहरलाल नेहरू (JLN) अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया है. पुलिस की टीमें अब आसपास के पूरे पहाड़ी और जंगली इलाके में सर्च अभियान चला रही हैं ताकि शरीर के अन्य हिस्से या कोई अन्य सुराग मिल सके.

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तांत्रिक क्रिया या आपराधिक साजिश?

घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं फैली हैं. स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि निर्जन स्थान होने के कारण यहां कोई तांत्रिक क्रिया या अवैध गतिविधि की गई हो सकती है. पुलिस पिछले कुछ महीनों में क्षेत्र से लापता हुए व्यक्तियों के रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि पहचान की कोई कड़ी मिल सके. पुलिस अब इस खोपड़ी की फॉरेंसिक (DNA) जांच कराएगी, जिससे मृतक की उम्र, लिंग और मौत के अनुमानित समय का पता चल सकेगा.

पुलिस की अपील

रामगंज थाना पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें. यदि किसी के पास इस संबंध में कोई संदिग्ध जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस से साझा करें. पुलिस हर संभावित एंगल (आपराधिक या आकस्मिक) से मामले की तह तक जाने में जुटी है.

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