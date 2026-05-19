Ajmer Pushkar Valley Accident: अजमेर के सुप्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थल पुष्कर घाटी से आज एक बेहद दर्दनाक और आक्रोशित कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक तेज रफ्तार बेकाबू फॉर्च्यूनर कार ने सड़क पर चल रही तीन मोटर साइकिलों को बेरहमी से रौंद दिया. इस भीषण हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घटना के बाद से ही पूरे अंचल में भारी गुस्सा देखा जा रहा है.

खाटूश्यामजी मंदिर कमेटी के नाम रजिस्टर्ड है फॉर्च्यूनर!

हादसे के बाद जब कार की पड़ताल की गई, तो इसमें बेहद चौंकाने वाले और रसूखदार नाम सामने आ रहे हैं. जानकारी के अनुसार, दुर्घटना को अंजाम देने वाली यह सफेद रंग की आलीशान फॉर्च्यूनर कार खाटू श्याम मंदिर कमेटी के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जा रही है. गाड़ी चला रहे व्यक्ति का नाम दिग्विजय सिंह चौहान सामने आया है, जो खुद को मंदिर का पुजारी बता रहा है. हादसे के बाद से दिग्विजय सिंह के फेसबुक पेज और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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बुझ गया घर का इकलौता चिराग, तीन लोग मौके से फरार

इस रसूख की रफ्तार ने एक हंसते-खेलते परिवार को कभी न भूलने वाला जख्म दे दिया है.बता दें कि फॉर्च्यूनर की टक्कर से जिस युवक की मौत हुई है, वह अपने घर का इकलौता चिराग (एकमात्र बेटा) था. जवान बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया है.

पुलिस अधिकारी भी था सवार? चश्मदीदों और सूत्रों के हवाले से खबर है कि कार में दिग्विजय के अलावा तीन अन्य लोग भी सवार थे, जिनमें से एक रसूखदार पुलिस अधिकारी बताया जा रहा है.घटना के तुरंत बाद चालक दिग्विजय सिंह चौहान को वहीं छोड़कर बाकी के तीनों रसूखदार सह-सवार मौके से चुपचाप फरार हो गए.

लोगों में भारी गुस्सा

हादसे की सूचना मिलते ही जब स्थानीय मीडियाकर्मी ग्राउंड जीरो पर कवरेज करने और घटना का वीडियो बनाने पहुंचे, तो वहां मौजूद कुछ लोगों और प्रभावशालियों ने मीडियाकर्मियों को रोकने और कैमरा बंद कराने का प्रयास किया. इस बदसलूकी के बाद वहां मौजूद स्थानीय जनता का गुस्सा और भड़क गया. चूंकि मामला देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी की मंदिर कमेटी और एक पुजारी से जुड़ा हुआ है.

पुलिसिया कार्रवाई पर टिकी सबकी नजरें

मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है. क्षतिग्रस्त बाइकों और फॉर्च्यूनर को कब्जे में ले लिया गया है. पुलिस फरार हुए अन्य आरोपियों की शिनाख्त और तलाश में जुटी है. हालांकि, रसूखदारों और पुलिस अधिकारी का नाम सामने आने के बाद अब यह देखना लाजमी होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कानून कितनी निष्पक्षता से काम करता है.