अजमेर में गांव बने टापू! ग्रामीण हफ्तेभर से पानी में डूबकर रास्ता पार करने को मजबूर

Rajasthan News: अजमेर जिले के तिकल्या और लोधा का झोपड़ा गांव बारिश से टापू बन गए हैं. आवागमन ठप, राशन खत्म होने की कगार पर, स्कूल-आंगनबाड़ी डूबे. ग्रामीण राहत को तरस रहे हैं, वहीं प्रशासनिक लापरवाही से हालात और भयावह होते जा रहे हैं.
Ajmer News: राजस्थान में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है. जिसके कारण ज्यादातर जगहों पर जलभराव से बेहद ही बुरे हालात हो गए हैं. कुछ ऐसा ही अजमेर जिले में देखने को मिल रहा है. जहां कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के तिकल्या और लोधा का झोपड़ा गांव पिछले एक सप्ताह से मूसलाधार बारिश के चलते टापू बने हुए हैं. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि ग्रामीण और पशुधन गांव में ही कैद होकर रह गए हैं. अब तो घरों में रखा राशन भी धीरे-धीरे समाप्त होने लगा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु से तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है.
नाव में बैठकर आई चिकित्सा विभाग की टीम
ग्रामीणों के बीच कुछ लोग बीमार पड़ गए थे. ऐसे में तहसीलदार भगवती प्रसाद वैष्णव ने जोखिम उठाते हुए चिकित्सा विभाग की टीम को नाव के माध्यम से तीन दिन पहले गांव भेजा था. यह टीम अब गांव में ही रुककर ग्रामीणों का उपचार कर रही है.
आवागमन पूरी तरह ठप
दोनों गांवों का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है. कादेड़ा मार्ग पर पिपलाज की पुलिया पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, वहीं सावर मार्ग पर किडवो का झोपड़ा पुलिया और गोरधा पुलिया टूट जाने से रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं. चारों तरफ पानी भर जाने से ग्रामीण बाहर नहीं निकल पा रहे हैं.
गांवों की स्थिति भयावह
तिकल्या गांव की आबादी करीब 600 और लोधा के झोपड़ा गांव की आबादी लगभग 400 है. दोनों गांवों की स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी भर चुका है. लगातार हो रही बारिश के चलते पानी का बहाव तेज हो गया है और अब यह घरों में घुसने की कगार पर पहुंच चुका है.
प्रशासन पर लगाए आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी राहत और बचाव कार्य शुरू करने की बजाय किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं. हालात लगातार विकट होते जा रहे हैं और ग्रामीणों की मुश्किलें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. ग्रामीण में जिला कलेक्टर अजमेर लोकबंधु से गुहार लगाते हुए गांव में राशन पानी मुहैया कराने की मांग की है.
