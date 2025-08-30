आसींद में खारी बांध बना आफत, टूटी नहर ने मचाई तबाही

Bhilwara News: आसींद क्षेत्र में खारी बांध से छोड़े गए पानी ने बामणी गांव के ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं. सिंचाई विभाग की कथित लापरवाही के कारण नहर की मरम्मत न होने से वह टूट गई, जिससे गांव के कई घरों, खेतों और स्कूल में पानी भर गया है. इस घटना से ग्रामीणों में भारी गुस्सा है.

ग्रामीणों में आक्रोश

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सिंचाई विभाग से कई बार नहर की मरम्मत करवाने की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया. जब खारी बांध के गेट खोले गए और नहर में पानी का बहाव तेज हुआ, तो नहर जगह-जगह से टूट गई. देखते ही देखते पानी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

फसलों और स्कूल को नुकसान

पानी घरों में घुसने के साथ-साथ खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे किसानों में चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों के अनुसार, गांव का सरकारी स्कूल भी पानी में डूब गया है, जिससे छात्रों को आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है. ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द ही समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

विभाग का आश्वासन

इस मामले में, जब सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नहर के गेट बंद कर दिए गए हैं और अब पानी की आपूर्ति रोक दी गई है. हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि जब तक नहर की ठीक से मरम्मत नहीं हो जाती, तब तक वे सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे.

