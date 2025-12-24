Zee Rajasthan
कौन है RAS कंचन चौहान? फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले में किया गया APO, पढ़ें क्या है पूरा मामला

Rajasthan News: ब्यावर से भाजपा विधायक की बेटी कंचन चौहान को APO किया गया. फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र मामले में शिकायत हुई थी, राजस्व मंडल ने जांच के बाद प्रशासनिक कारणों से आदेश जारी किया, अब उन्हें अजमेर में उपस्थिति दर्ज करानी होगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Dec 24, 2025, 08:32 PM IST | Updated: Dec 24, 2025, 08:32 PM IST

RAS Kanchan Chauhan: राजस्थान के ब्यावर से BJP विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी, कंचन सिंह चौहान को हाल ही में APO (Additional Post Officer) किया गया है. यह आदेश राजस्व मंडल ने मंगलवार शाम जारी किया, जिसे कि प्रशासनिक कारणों से जोड़ा गया था. कंचन चौहान अपनी उपस्थिति राजस्व मंडल, अजमेर में दर्ज करानी होगी. इससे पहले वे भीलवाड़ा जिले की करेडा तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत थीं.

शिकायत और जांच का इतिहास
बता दें कि कंचन चौहान RAS-2018 बैच की अधिकारी हैं. चयनित होने के बाद उन पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने के गंभीर आरोप लगे थे. जिसके संबंध में उनके खिलाफ शिकायत मुख्यमंत्री और एसओजी (Special Operations Group) के पास तक दर्ज कराई गई थी. शिकायत मिलने के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच SOG को सौंपी थी, लेकिन अभी तक एसओजी ने अपनी रिपोर्ट राजस्व मंडल प्रशासन को नहीं भेजी है. हालांकि, शिकायत के बाद राजस्व मंडल ने पिछले पांच साल में दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने वाले सभी अभ्यर्थियों की पुनः जांच करवाई. इस जांच में कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी पाए गए थे.

किसने की थी शिकायत?
इस विषय में कंचन चौहान के खिलाफ शिकायत ब्यावर निवासी फणीश कुमार सोनी ने 12 अगस्त 2025 को दर्ज कराई थी. इसमें उन्होंने कंचन के नवोदय स्कूल और उदयपुर यूनिवर्सिटी से प्राप्त शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की मांग की थी. इसके साथ ही सोनी कंचन के फिर से मेडिकल परीक्षण होने की मांग रखी. जिसके लिए किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में मेडिकल बोर्ड का गठन किए जाने का अनुरोध था. शिकायत में यह भी बताया गया था कि जिस डॉक्टर ने कंचन का फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया था, उसने अपनी इच्छा से (स्वैच्छिक) सेवानिवृत्ति ले ली है.

कंचन की करियर जानकारी
कंचन चौहान की करियर के बारे में आपको बताएं तो कंचन चौहान ने साल 2018 में आरएएस चयन परीक्षा पास की थी. इसके पहले उन्होंने 2013 और 2016 में भी आरएएस परीक्षा दी थी, लेकिन पहले प्रयास में प्री-क्लियर नहीं हुआ था. जिसके बाद दूसरे प्रयास में प्री-क्लियर किया, लेकिन मेंस में उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी थी. साल 2018 में इंटरव्यू के बाद कचन को लगभग 600वीं रैंक हासिल हुई थी. परीक्षा पास करने के बाद कंचन की पहली पोस्टिंग 27 दिसंबर 2021 को गुलाबपुरा, भीलवाड़ा में नायब तहसीलदार के रूप में हुई. इसके बाद करीब एक साल से वे करेडा तहसील में तैनात थीं.

प्रशासनिक कार्रवाई
राजस्व मंडल ने शिकायत और जांच को ध्यान में रखते हुए कंचन चौहान को APO पद पर तैनात कर दिया है. इससे उनकी वर्तमान पोस्टिंग बदल गई है और अब उन्हें राजस्व मंडल, अजमेर में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. वहीं इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिया गया है और भविष्य में मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

