ब्यावर में भारी बारिश से भेरू खेड़ा गाँव का संपर्क टूटा, आम जन- जीवन प्रभावित

Beawar News: ब्यावर में हुई भारी बारिश के कारण जवाजा के भेरू खेड़ा गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है. मुख्य सड़क मार्ग पर दो फीट तक पानी भर जाने से गांव वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं गांव का प्रमुख दूध का कारोबार भी ठप हो गया है.

सड़क पर पानी भरने से आवाजाही बंद

जवाजा से भेरू खेड़ा गांव की ओर जाने वाला यह मुख्य रास्ता नेशनल हाईवे-58 से जुड़ता है. लेकिन बारिश के कारण यह एकमात्र रास्ता पूरी तरह से पानी में डूब गया है. सड़क पर दो फीट तक पानी बहने से ग्रामीणों का आना-जाना मुश्किल हो गया है. कई बार बाइक सवार फिसलकर गिर चुके हैं, जिससे उनके घायल होने का खतरा बढ़ गया है. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण यह समस्या हर साल पैदा होती है.

दूध का कारोबार ठप, ग्रामीणों का नुकसान

भेरू खेड़ा गांव की आबादी करीब एक हज़ार है और यहां के लगभग हर घर में दूध का उत्पादन होता है. यह ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य साधन है. लेकिन सड़क पर पानी भरने से दूध का परिवहन पूरी तरह से रुक गया है, जिससे ग्रामीणों को रोज़ाना हज़ारों का नुकसान हो रहा है. उनका पूरा कारोबार इस खराब रास्ते के कारण प्रभावित हो रहा है.

ग्रामीणों की प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग

ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रशासन से इस समस्या की शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ. ग्रामवासी रघुनाथ ने बताया कि हाल ही में पास के देवाता तालाब में पानी भरने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी. ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य सड़क पर एक स्थायी नाले का निर्माण करने की मांग की है, ताकि भविष्य में उन्हें इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े और उनका जीवन सामान्य हो सके.



