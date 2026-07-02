/CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

Rajasthan CM Beawar Visit: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को ब्यावर जिले के देवमाली गांव में भगवान देवनारायण मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. देवमाली देश का ऐसा पहला गांव माना जाता है जिसके बाशिंदे केलू की छत से बने कच्चे घरों में ही सदियों से निवास कर रहे हैं. गांव में सिर्फ भगवान देवनारायण का मंदिर और स्कूल भवन ही पक्की छत के बने हुए हैं. भगवान देवनारायण की मान्यताओं के कारण गांव में कोई भी नशा नहीं करता है. कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीज भी यहां ठीक होने के लिए दर्शन करने आते हैं.

साल भर बाहर से आते हैं पर्यटक

पूरे देश से सालभर यहां पर्यटक गांव की प्राचीन बसावट और मान्यताओं को देखने समझने आते हैं. सीएम ने गांव के इतिहास धार्मिक मान्यताओं की जानकारी ली. सीएम भजनलाल शर्मा किसान रामलाल गुर्जर के घर पहुंचे तथा परिजनों से आत्मीय मुलाकात कर उनके साथ चाय पी. इस दौरान उन्होंने देवमाली ग्राम पंचायत प्रशासक समिति के सदस्यों से भी बातचीत की.

Add Zee News as a Preferred Source

शिक्षा के बारे में जानकारी ली

मुख्यमंत्री ने गांव के स्कूली बच्चों और उनके परिजनों से शिक्षा के बारे में जानकारी ली तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता के लिए जिला कलक्टर को आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर देकर कहा कि ड्रॉप आउट जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो तथा नामांकन को बढ़ावा दिया जाए.

मोबाइल नेटवर्क के समाधान के लिए दिए निर्देश

उन्होंने जिला प्रशासन को गांव में मोबाइल नेटवर्क की समस्या के तत्काल समाधान के निर्देश दिए. साथ ही, मंदिर तक रोपवे निर्माण की संभावनाओं को तलाशने के लिए भी निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास भी और विरासत भी के विजन के अनुरूप देवमाली गांव में विकास कार्य करवाए जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के मूल स्वरूप, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत तथा प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित रखते हुए सभी आवश्यक कार्यों को गति दी जाए. उन्होंने कहा कि देवमाली गांव की विशिष्ट पहचान और परंपराओं का संरक्षण करना हमारी प्राथमिकता है.

बच्चों में वितरित की चॉकलेट

उन्होंने बच्चों को चॉकलेट वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया. उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधिगण एवं जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि ग्रामीणों की आवश्यकताओं की समय-समय पर जानकारी लेकर त्वरित एवं प्रभावी पूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि सभी को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके. मुख्यमंत्री ने नमो उपवन देवमाली में वीबी जी राम जी योजना के तहत पौधारोपण कार्य का बुजुर्ग महिला प्रेम देवी से उद्घाटन करवाया. इस दौरान उन्होंने पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. वहीं, पौधारोपण के लिए स्कूली बच्चों को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान के प्रशस्ति पत्र भी सौंपे.

कौन-कौन रहा मौजूद?

इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम, विधायक विरेन्द्र सिंह कानावत सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे.