फीता काटने को लेकर मकराना में बवाल! कांग्रेस विधायक और BJP जिलाध्यक्ष आमने-सामने

Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना जिले के मकराना शहर के उपजिला अस्पताल में गुरुवार को दो डायलसिस मशीन, एक सोनोग्राफी मशीन और एक दवा वितरण केंद्र का समारोहपूर्वक उद्घाटन किया गया. कार्यक्रम में मकराना से कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गैसावत, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनीता रांदड़ और प्रधान सुमिता भींचर को अतिथि के रूप में बुलाया गया था.

उद्घाटन के दौरान फीता काटने को लेकर विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष दोनों ही नाराज दिखे. विवाद की शुरुआत स्वागत के समय हुई, जब एक भाजपा कार्यकर्ता ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सबसे पहले भाजपा जिलाध्यक्ष का नाम लिया और विधायक का नाम आखिरी में लिया. इस पर विधायक गैसावत नाराज हो गए.

उद्घाटन के समय विधायक गैसावत ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए डायलसिस रूम का फीता काट दिया. इस पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुनीता रांदड़ नाराज हो गईं और पीएमओ डॉ. रामनिवास आंवला से कहा कि सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन अपना या पार्टी का अपमान किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में राजनीति की कोई जगह नहीं है और इस तरह के सरकारी कार्यक्रमों को सही प्रोटोकॉल और व्यवस्था के साथ कराना चाहिए.

विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने कहा कि यह कोई पार्टी कार्यक्रम नहीं है. भाजपा जिलाध्यक्ष अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में फीता काट सकती हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रम में उद्घाटन करने का अधिकार स्थानीय विधायक का होता है.

इसके बाद विधायक ने सोनोग्राफी रूम और दवा वितरण केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया. इस दौरान डॉ. प्रदीप शर्मा, जेके इंदौरा, दिलीप सिंह चौहान, गिरधर पलोड़, बिरधाराम नायक, शराफत खत्री, कपिल तोषनीवाल, देवेश स्वामी, अरशद चौधरी सहित कई अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद थे.

कार्यक्रम में विवाद के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्धाटन सुचारू रूप से संपन्न हुआ और उपस्थित लोग इस अवसर की सराहना करते दिखे.

