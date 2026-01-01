Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

फीता काटने को लेकर मकराना में बवाल! कांग्रेस विधायक और BJP जिलाध्यक्ष आमने-सामने

Rajasthan News: मकराना उपजिला अस्पताल में डायलसिस मशीन, सोनोग्राफी और दवा केंद्र का उद्घाटन विवादित रहा. विधायक जाकिर हुसावत ने फीता काटने का अधिकार जताया, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनीता रांदड़ नाराज, पीएमओ को खरी-खोटी सुनाई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar inaniya
Published: Jan 01, 2026, 11:24 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 11:24 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश और कोहरे की मार से छूटी धूजणी, इन जिलों में मावठ का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बारिश और कोहरे की मार से छूटी धूजणी, इन जिलों में मावठ का अलर्ट

राजस्थान में कहां लेटकर नाप सकते हैं ब्रह्मांड की गहराई ?
6 Photos
jaisalmer

राजस्थान में कहां लेटकर नाप सकते हैं ब्रह्मांड की गहराई ?

नए साल पर राजस्थान के किसानों की लगी लॉटरी! PM किसान निधि की अगली 3 किस्तों पर आया अपडेट
7 Photos
PM Kisan Yojana

नए साल पर राजस्थान के किसानों की लगी लॉटरी! PM किसान निधि की अगली 3 किस्तों पर आया अपडेट

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में इस जानवर को कहते हैं गरीबों की गाय?
8 Photos
Rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में इस जानवर को कहते हैं गरीबों की गाय?

फीता काटने को लेकर मकराना में बवाल! कांग्रेस विधायक और BJP जिलाध्यक्ष आमने-सामने

Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना जिले के मकराना शहर के उपजिला अस्पताल में गुरुवार को दो डायलसिस मशीन, एक सोनोग्राफी मशीन और एक दवा वितरण केंद्र का समारोहपूर्वक उद्घाटन किया गया. कार्यक्रम में मकराना से कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गैसावत, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनीता रांदड़ और प्रधान सुमिता भींचर को अतिथि के रूप में बुलाया गया था.

उद्घाटन के दौरान फीता काटने को लेकर विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष दोनों ही नाराज दिखे. विवाद की शुरुआत स्वागत के समय हुई, जब एक भाजपा कार्यकर्ता ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सबसे पहले भाजपा जिलाध्यक्ष का नाम लिया और विधायक का नाम आखिरी में लिया. इस पर विधायक गैसावत नाराज हो गए.

उद्घाटन के समय विधायक गैसावत ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए डायलसिस रूम का फीता काट दिया. इस पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुनीता रांदड़ नाराज हो गईं और पीएमओ डॉ. रामनिवास आंवला से कहा कि सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन अपना या पार्टी का अपमान किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में राजनीति की कोई जगह नहीं है और इस तरह के सरकारी कार्यक्रमों को सही प्रोटोकॉल और व्यवस्था के साथ कराना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने कहा कि यह कोई पार्टी कार्यक्रम नहीं है. भाजपा जिलाध्यक्ष अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में फीता काट सकती हैं, लेकिन सरकारी कार्यक्रम में उद्घाटन करने का अधिकार स्थानीय विधायक का होता है.

इसके बाद विधायक ने सोनोग्राफी रूम और दवा वितरण केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया. इस दौरान डॉ. प्रदीप शर्मा, जेके इंदौरा, दिलीप सिंह चौहान, गिरधर पलोड़, बिरधाराम नायक, शराफत खत्री, कपिल तोषनीवाल, देवेश स्वामी, अरशद चौधरी सहित कई अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद थे.

कार्यक्रम में विवाद के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्धाटन सुचारू रूप से संपन्न हुआ और उपस्थित लोग इस अवसर की सराहना करते दिखे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news