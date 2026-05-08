/अजमेर दरगाह-शिव मंदिर विवाद में कोर्ट का बड़ा फैसला, 9 पक्षकार बाहर, लगा भारी जुर्माना!

Ajmer News: अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को लेकर चल रहे विवादित मामले में आज अदालत में अहम सुनवाई हुई. दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले से पक्षकार बने 12 लोगों में से 9 को मामले से बाहर कर दिया. साथ ही इन लोगों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने आदेश दिया है कि यह राशि एक महीने के भीतर जमा करानी होगी.

जानकारी के मुताबिक आज अदालत में सुनवाई के दौरान कई पक्ष मौजूद रहे. वादी विष्णु गुप्ता भी अदालत पहुंचे. वहीं महाराणा प्रताप सेना की ओर से राज्यवर्धन सिंह परमार ने भी पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था. अदालत ने राज्यवर्धन सिंह परमार को वादी के रूप में शामिल कर लिया है. इसके अलावा दरगाह दीवान और खादिमों की दोनों अंजुमन संस्थाओं को भी पक्षकार बनाया गया है.

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अब इस पूरे मामले में कुल 6 प्रतिवादी और 2 वादी रह गए हैं. अदालत ने बाकी बचे प्रार्थना पत्रों को खारिज करते हुए साफ कहा कि बिना पर्याप्त आधार के पक्षकार बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती. इसी वजह से अदालत ने जुर्माना लगाने का फैसला भी सुनाया. मामले की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी. वहीं वादी विष्णु गुप्ता की ओर से कहा गया है कि वह अदालत के कुछ आदेशों को लेकर आगे वाद दायर कर सकते हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला और ज्यादा चर्चा में रह सकता है.

यह मामला पिछले काफी समय से चर्चा में बना हुआ है. दरअसल, दावा किया जा रहा है कि अजमेर दरगाह परिसर में पहले शिव मंदिर मौजूद था. इसी दावे को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी. इसके बाद से लगातार अलग-अलग संगठनों और लोगों की ओर से पक्षकार बनने के आवेदन दिए जा रहे थे. पहले भी इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में बड़ी संख्या में आवेदन पहुंचे थे. कई हिंदू संगठनों और अन्य पक्षों ने खुद को इस मामले से जोड़ने की मांग की थी. वहीं दूसरी तरफ दरगाह से जुड़े पक्षों ने इन दावों का विरोध किया था. इसी वजह से मामला लगातार संवेदनशील बना हुआ है.

अजमेर दरगाह देश की सबसे प्रसिद्ध दरगाहों में गिनी जाती है, जहां हर धर्म के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. ऐसे में इस मामले पर सभी की नजर बनी हुई है. अब 22 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत क्या रुख अपनाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी.