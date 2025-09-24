पूर्व सीएम गहलोत के बयान पर दीया कुमारी का जवाब, GST से जनता खुश, फिर भी वे लोग नाखुश!

Rajasthan Politics: राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को किशनगढ़ पहुंची, जहां उन्होंने नगर परिषद में आयोजित प्रधानमंत्री के सेवा पखवाड़े के तहत सेवा शिविर का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि मुझे काफी खुशी है, शिविर में लोगों के त्वरित कार्य किए जा रहे हैं. सभी को राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है. वहीं, दीया कुमारी ने कहा कि प्रदेश की सरकार धरातल पर उतरकर काम कर रही है. शिविर में महिलाओं के चेकअप सहित छोटी बच्चियों के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत भी उन्हें लाभ दिया जा रहा है.

पूर्व सीएम गहलोत के बयान पर बोलीं?

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर दीया कुमारी ने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही कि आप जीएसटी के तहत लोगों का पैसा बच रहा है. जीएसटी में जो बदलाव किए गए, उससे जनता को राहत मिली है. अब लोग खुश हो रहे हैं कि सरकार ने उन्हें जीएसटी में राहत दी है. जीएसटी में लोगों को फायदा होने के बाद भी वे लोग खुश नहीं हैं.

जीएसटी के ऊपर बोलीं

उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पुरानी मिल चौराया से पदयात्रा कर जीएसटी बजट उत्सव के तहत दुकानदारों से बातचीत की. उन्होंने त्यौहारी सीजन में घरेलू सामान सहित जरूरी चीजों में मिली राहत को लेकर दुकानदारों से बातचीत की. दुकानदारों ने जीएसटी कम होने पर मोदी सरकार का आभार जताया. दुकानदारों को गुलाब का फूल देकर सरकार द्वारा कम किए गए टैक्स के बारे में जानकारी दी गई और जागरूक किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता, वाणिज्य कर विभाग और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे. इसके बाद उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी सड़क मार्ग से ब्यावर के लिए रवाना हो गईं.

