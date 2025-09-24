Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पूर्व सीएम गहलोत के बयान पर दीया कुमारी का जवाब, GST से जनता खुश, फिर भी वे लोग नाखुश!

Deputy CM Diya Kumari: उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने किशनगढ़ में सेवा शिविर का निरीक्षण कर कहा कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है. गहलोत के बयान पर उन्होंने जीएसटी से जनता को राहत मिलने की बात कही. बाद में पदयात्रा कर दुकानदारों से संवाद किया और ब्यावर रवाना हुईं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Abhijeet dave
Published: Sep 24, 2025, 07:47 PM IST | Updated: Sep 24, 2025, 07:47 PM IST

Trending Photos

राजस्थान सरकार विधवा महिलाओं को दे रही इतने रुपये की पेंशन, जानें कैसे करना है अप्लाई
6 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान सरकार विधवा महिलाओं को दे रही इतने रुपये की पेंशन, जानें कैसे करना है अप्लाई

खुशबू से लेकर स्वाद तक… राजस्थानी मूंग दाल हलवा दिल जीत लेगा, नोट कर लें ये रेसिपी
5 Photos
Rajasthan famous Food

खुशबू से लेकर स्वाद तक… राजस्थानी मूंग दाल हलवा दिल जीत लेगा, नोट कर लें ये रेसिपी

राजस्थान के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आपके जिले के मौसम का हाल
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आपके जिले के मौसम का हाल

सांचौर में जलभराव का कहर! डूबे स्कूलों तक पहुंचने के रास्ते... बच्चे घरों में कैद
6 Photos
sanchore news

सांचौर में जलभराव का कहर! डूबे स्कूलों तक पहुंचने के रास्ते... बच्चे घरों में कैद

पूर्व सीएम गहलोत के बयान पर दीया कुमारी का जवाब, GST से जनता खुश, फिर भी वे लोग नाखुश!

Rajasthan Politics: राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को किशनगढ़ पहुंची, जहां उन्होंने नगर परिषद में आयोजित प्रधानमंत्री के सेवा पखवाड़े के तहत सेवा शिविर का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि मुझे काफी खुशी है, शिविर में लोगों के त्वरित कार्य किए जा रहे हैं. सभी को राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है. वहीं, दीया कुमारी ने कहा कि प्रदेश की सरकार धरातल पर उतरकर काम कर रही है. शिविर में महिलाओं के चेकअप सहित छोटी बच्चियों के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत भी उन्हें लाभ दिया जा रहा है.

पूर्व सीएम गहलोत के बयान पर बोलीं?
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर दीया कुमारी ने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही कि आप जीएसटी के तहत लोगों का पैसा बच रहा है. जीएसटी में जो बदलाव किए गए, उससे जनता को राहत मिली है. अब लोग खुश हो रहे हैं कि सरकार ने उन्हें जीएसटी में राहत दी है. जीएसटी में लोगों को फायदा होने के बाद भी वे लोग खुश नहीं हैं.

जीएसटी के ऊपर बोलीं
उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पुरानी मिल चौराया से पदयात्रा कर जीएसटी बजट उत्सव के तहत दुकानदारों से बातचीत की. उन्होंने त्यौहारी सीजन में घरेलू सामान सहित जरूरी चीजों में मिली राहत को लेकर दुकानदारों से बातचीत की. दुकानदारों ने जीएसटी कम होने पर मोदी सरकार का आभार जताया. दुकानदारों को गुलाब का फूल देकर सरकार द्वारा कम किए गए टैक्स के बारे में जानकारी दी गई और जागरूक किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता, वाणिज्य कर विभाग और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे. इसके बाद उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी सड़क मार्ग से ब्यावर के लिए रवाना हो गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news