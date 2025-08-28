Zee Rajasthan
ब्यावर से देवमाली धाम के लिए निकली गुर्जर समाज की 14वीं पदयात्रा, भक्ति में लीन हुए श्रद्धालु

Beawar News: ब्यावर में भगवान देवनारायण की जयंती पर गुर्जर समाज ने देवमाली धाम के लिए 14वीं पदयात्रा निकाली. ढोल-नगाड़ों और जयकारों के साथ निकली इस यात्रा का जगह-जगह भव्य स्वागत हुआ.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Dilip chouhan
Published: Aug 28, 2025, 17:44 IST | Updated: Aug 28, 2025, 17:48 IST

Beawar News: ब्यावर में भगवान देवनारायण की जयंती के अवसर पर गुर्जर समाज ने देवमाली धाम के लिए अपनी 14वीं पदयात्रा का आयोजन किया. यह पदयात्रा भक्ति और उत्साह से भरी थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए.

मंदिर में पूजा-अर्चना और मंगलकामना
पदयात्रा की शुरुआत सूरजपोल गेट स्थित श्री देवनारायण भगवान के मंदिर से हुई. यहां संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भगवान देवनारायण की विशेष पूजा-अर्चना की. महिलाओं ने भगवान को पारंपरिक भोग के रूप में खीर, चूरमा और नारियल अर्पित किया. इस दौरान भगवान के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा, और भक्ति का एक अद्भुत माहौल बन गया. श्रद्धालुओं ने इस दौरान देश, प्रदेश और शहर में सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए भगवान से मन्नत मांगी.

उत्साह से भरी पदयात्रा
पूजा के बाद, मंदिर परिसर से ही ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर पदयात्रा का आगाज हुआ. 'जय देवनारायण' के जयकारों के साथ एक भव्य झांकी भी निकाली गई, जिसमें भगवान देवनारायण की प्रतिमा सजाई गई थी. एक अखंड ज्योत भी प्रज्ज्वलित की गई, जिसे पदयात्री अपने साथ लेकर चल रहे थे. इस दौरान गुर्जर समाज की महिलाएं और पुरुष भगवान के भजनों पर नाचते-गाते और झूमते हुए आगे बढ़ रहे थे. उनकी आस्था और भक्ति का यह दृश्य हर किसी का मन मोह रहा था.

जगह-जगह हुआ स्वागत
पदयात्रा सूरजपोल गेट से आरंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों जैसे प्रसन्न गणपति मंदिर, श्री बांके बिहारी मंदिर, पुरानी मसूदा रोड और प्रभु की बगिया से होते हुए मसूदा बाईपास पुलिया तक पहुंची. इस पूरे मार्ग में स्थानीय लोगों और अन्य समुदायों ने जगह-जगह पदयात्रियों का फूलों की वर्षा कर स्वागत किया, जिससे उनका उत्साह और बढ़ गया. पदयात्रा देर शाम तक अपने गंतव्य देवमाली धाम पहुंची, जहां भगवान श्री देवनारायण को ध्वज अर्पित कर यह धार्मिक यात्रा संपन्न हुई. इस यात्रा में सांवर लाल गुर्जर, गोपाल गुर्जर, गिरधारी गुर्जर और भागचंद गुर्जर सहित कई प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया.


