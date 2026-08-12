/डीजल टैंकर पलटते ही हाईवे पर मचा हड़कंप! सड़क पर फैला डीजल, बाल्टी-जरीकन लेकर दौड़े लोग

Deedwana News: लाडनूं में नेशनल हाईवे-58 पर बुधवार को डीजल से भरा एक टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे के बाद टैंकर से डीजल सड़क पर फैल गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही लाडनूं थाना पुलिस मौके पर पहुंची. लाडनूं सीओ जितेंद्र सिंह ने भी घटनास्थल का जायजा लिया. हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा.

अचानक बेकाबू हुआ डीजल से भरा टैंकर

जानकारी के मुताबिक टैंकर डीजल लेकर लाडनूं से निम्बी जोधा की तरफ जा रहा था. इसी दौरान नेशनल हाईवे-58 पर अचानक टैंकर का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर पलट गया. टैंकर के पलटते ही उसमें भरा डीजल बाहर निकलकर सड़क पर फैलने लगा. हादसे के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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डीजल फैलते ही मौके पर जुटी भीड़

टैंकर से डीजल फैलने की जानकारी मिलते ही आसपास रहने वाले लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. इस दौरान कुछ लोग बाल्टी, केतली और जरीकन लेकर सड़क पर फैले डीजल को भरते हुए नजर आए. मौके पर भीड़ बढ़ने से पुलिस के सामने स्थिति संभालने की चुनौती भी खड़ी हो गई. पुलिस ने लोगों को घटनास्थल से दूर रखने की कोशिश की.

आगजनी के खतरे को देखते हुए दमकल बुलाई

डीजल सड़क पर फैलने के कारण आग लगने का खतरा भी बना हुआ था. स्थिति को देखते हुए दमकल की गाड़ी को मौके पर बुलाया गया. पुलिस और दमकल टीम ने किसी भी तरह की आगजनी की घटना को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए. आसपास मौजूद लोगों को भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया.

पुलिस ने संभाली मौके की कमान

हादसे की सूचना मिलने के बाद लाडनूं थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को संभाला. कुछ ही देर में लाडनूं सीओ जितेंद्र सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने मौके की स्थिति देखी और राहत कार्य को लेकर जरूरी निर्देश दिए. पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि हादसे की वजह से हाईवे पर कोई बड़ा जाम न लगे.

क्रेन से हटाया गया पलटा टैंकर

पलटे हुए टैंकर को सड़क से हटाने के लिए क्रेन की मदद ली गई. काफी मशक्कत के बाद टैंकर को उठाकर सड़क के किनारे खड़ा करवाया गया. इसके बाद हाईवे पर यातायात को धीरे-धीरे सामान्य किया गया. हादसे के कारण कुछ समय तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही.

हादसे के बाद सुरक्षा पर रहा जोर

फिलहाल हादसे में किसी बड़ी जनहानि की जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि डीजल फैलने के कारण स्थिति संवेदनशील बनी हुई थी. पुलिस और दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. टैंकर के पलटने की वजह क्या रही, इसे लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है. वहीं हाईवे पर ऐसे हादसों के दौरान लोगों को मौके पर भीड़ लगाने और ज्वलनशील पदार्थ के पास जाने से बचना चाहिए.