/मकराना में बारिश का कहर! एक साथ ढहीं दर्जनों मार्बल खदानें, सड़क भी जमीन में समाई

Deedwana News: डीडवाना-मकराना खनन क्षेत्र की कालानाड़ा रेंज में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा सामने आया. तेज बारिश के बाद जाखली रोड स्थित करीब एक दर्जन मार्बल खदानें अचानक ढह गईं. खदानों के धंसने से सड़क का बड़ा हिस्सा भी टूटकर खानों में समा गया. घटना के बाद मकराना पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए रास्ते पर पूरी तरह से आवागमन बंद कर दिया है. राहत की बात यह रही कि हादसे के समय सड़क से कोई वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.

तेज बारिश के बाद धंस गईं कई खदानें

जानकारी के अनुसार गुरुवार अलसुबह हुई तेज बारिश का असर मकराना के कालानाड़ा खनन क्षेत्र में देखने को मिला. बारिश के कारण जाखली रोड पर स्थित करीब एक दर्जन मार्बल खदानों में अचानक भरभराकर गिरावट आ गई. खदानों के ढहने से आसपास की जमीन भी कमजोर हो गई और सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर खदानों में चला गया.

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हादसे के बाद पुलिस ने बंद किया रास्ता

घटना की सूचना मिलते ही मकराना सीओ विक्की नगरपाल और थाना अधिकारी पंकज कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जाखली मार्ग पर लोगों की आवाजाही रोक दी. आसपास के क्षेत्र में भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पुलिस का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है, इसलिए फिलहाल रास्ते को बंद रखा गया है.

गनीमत रही, नहीं हुई कोई जनहानि

हादसे के समय सड़क पर कोई वाहन या व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. बताया जा रहा है कि जिन खदानों में धंसाव हुआ है, वहां लंबे समय से खनन कार्य बंद पड़ा था. इसके बावजूद बारिश के बाद जमीन कमजोर होने से यह घटना हुई.

दो साल पहले भी इसी जगह हुआ था हादसा

स्थानीय लोगों के अनुसार कालानाड़ा रेंज में करीब दो साल पहले भी कई खदानें ढह चुकी हैं. उस समय भी सड़क को नुकसान पहुंचा था और सुरक्षा कारणों से मार्ग बंद करना पड़ा था. बाद में छोटे वाहनों के लिए अस्थायी तौर पर रास्ता खोल दिया गया था, लेकिन अब दोबारा बड़े स्तर पर खदानें ढहने से सड़क पूरी तरह खराब हो गई है.

कई गांवों के लोगों को करना पड़ेगा लंबा सफर

मार्ग बंद होने के कारण जाखली, माताभर और आसपास के कई गांवों के लोगों को अब आने-जाने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. इससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. प्रशासन की ओर से फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.