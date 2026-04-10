स्कूलों में किताबें गायब, बाजार में नकली NCERT की भरमार! डीडवाना-कुचामन में सिस्टम पर उठे सवाल

Deedwana News: एक तरफ जहां जिले के सरकारी स्कूलों में अब तक छात्रों को मिलने वाली किताबों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है. वहीं दूसरी तरफ बाजार में NCERT के नाम से छपी नकली किताबें बाजार में धड़ले से मिल रही है. सबसे बड़ी बात यह है कि इन किताबों में छपी सामग्री बिल्कुल ओरिजिनल किताबों वाली ही है. जो कॉपीराइट का भी उल्लंघन है.

एनसीईआरटी और RSTB की किताबों में 80GSM का पेपर उपयोग लिया जाता है और मुद्रण संख्या और प्रकाशक के साथ मुद्रक का नाम लिखा हुआ है. लेकिन कॉपी की गई किताबों में बहुत ही घटिया क्वालिटी का पेपर उपयोग किया गया है. जबकि मुद्रण संख्या का कहीं जिक्र नहीं है. इन किताबों पर भी लिखा हुआ तो 80 GSM पेपर ही गया है लेकिन अखबारी पेपर काम में लिया गया है. ओरिजिनल किताबों में हर पेज पर NCERT या RSTB का वाटरमार्क देखा जा सकता है लेकिन नकली किताबों में किसी तरह का वाटरमार्क नहीं है.

यह पूरा मामला डीडवाना-कुचामन जिले का है जहां NCERT की ओरिजिनल बुक्स किसी भी दुकानदार के पास नहीं है. कुछ बड़े बुक सेलर के पास राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल की किताबें उपलब्ध हैं लेकिन वो भी पुरी नहीं है. लेकिन कई दूकानदार इसका फायदा उठाकर नकली किताबें धड़ले से बेच रहे हैं.इस मामले में हमने राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के नागौर डिपो के अधिकारीयों से बात की तो उन्होंने भी पहले कैमरे के सामने स्वीकार किया कि यह नकली है जो साफ दिखाई दे रहा है और पुरी तरह से कॉपी की गई है. जिसकी सूचना हमने मुख्यालय को दे दी है.

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इस मामले में जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह देता ने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा कि 7 वीं तक का कोर्स अब NCERT के तहत बदल गया है. राजस्थान में NCERT और RSTB दोनों की किताबों से पढ़ाया जा सकता है. जो किताबें आप दिखा रहे हैं वे कॉपी प्रतीत हो रही है लेकिन इनमें केवल NCERT का नाम लिखा हुआ है इसलिए हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते.

NCERT और RSTB की किताबों की प्रिंटिंग के लिए कड़ी गाइडलाइन्स हैं, जिसके तहत केवल अधिकृत प्रिंटर्स ही NCERT की वेबसाइट से मान्यता प्राप्त सामग्री को 2000 के बाद की मशीनों पर छाप सकते हैं. पायरेसी रोकने के लिए आधिकारिक किताबों पर वाटरमार्क अनिवार्य है, और बिना अनुमति किसी भी प्रकार का पुनर्मुद्रण (reprint) या व्यावसायिक उपयोग सख्त मना है.

NCERT प्रिंटिंग गाइडलाइन्स के मुख्य बिंदु

अधिकार और पायरेसी

केवल NCERT द्वारा अधिकृत प्रिंटर्स या स्वयं NCERT ही पुस्तकें छाप सकते हैं. पायरेसी रोकने के लिए सभी असली किताबों में वॉटरमार्क होते हैं.

प्रिंटर की योग्यता

NCERT ने प्रिंटर्स के लिए 2000 या उसके बाद निर्मित मशीनों का उपयोग अनिवार्य किया है ताकि छपाई की गुणवत्ता बनी रहे.

सामग्री की प्रामाणिकता

किताबों में कंटेंट, चित्र, और पाठ्यक्रम पूरी तरह से NCERT द्वारा जारी सॉफ्ट कॉपी के अनुसार होना चाहिए. इसमें अपनी मर्जी से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता.

वितरण नियम

किताबें केवल अधिकृत थोक विक्रेताओं के माध्यम से ही स्कूलों और खुदरा विक्रेताओं (booksellers) तक पहुंचनी चाहिए.

गुणवत्ता

प्रिंटिंग, पेपर की गुणवत्ता, और बाइंडिंग NCERT के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, और कोई भी खराबी होने पर किताबों को बदला जा सकता है.

पेपर की गुणवत्ता (Paper Quality)

GSM मानक

आमतौर पर NCERT की किताबों के लिए 80 GSM का मैपलिथो पेपर (Maplitho Paper) इस्तेमाल होता है. यह कागज न तो बहुत पतला होना चाहिए और न ही इतना पारदर्शी कि पीछे का छापा हुआ हिस्सा सामने दिखे.

सफेदी (Brightness)

कागज की सफेदी (ISO Brightness) कम से कम 80% होनी चाहिए ताकि बच्चों की आँखों पर जोर न पड़े और टेक्स्ट साफ दिखे.

प्रिंटिंग के मानक (Printing Standards)

शार्पनेस

अक्षर और चित्र बिल्कुल स्पष्ट (Sharp) होने चाहिए. 'स्मजिंग' (स्याही फैलना) या 'घोस्टिंग' (धुंधली छाप) होने पर प्रिंटर पर जुर्माना लग सकता है.

कलर एक्यूरेसी

रंगीन चित्रों (जैसे विज्ञान या भूगोल की किताबों में) में रंगों का मेल NCERT द्वारा दी गई 'साइन-ऑफ' कॉपी से हूबहू मिलना चाहिए.

रजिस्ट्रेशन

चार रंगों (CMYK) की छपाई एक-दूसरे के ऊपर सटीक होनी चाहिए. अगर रंग इधर-उधर खिसके हुए हैं, तो किताब दोषपूर्ण मानी जाती है.

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