/स्कूल में बच्चों से मिलने पहुंचे पिता के साथ मारपीट का आरोप, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार

Deedwana News: डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन शहर स्थित एक निजी विद्यालय में बच्चों से मिलने पहुंचे एक पिता के साथ कथित मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अब तक की पुलिस कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए पीड़ित पक्ष के लोग गुरुवार को कुचामन वृताधिकारी कार्यालय पहुंचे और पुलिस उपाधीक्षक मुकेश चौधरी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं त्वरित कार्रवाई की मांग की.

जानकारी के अनुसार, कुचामन थाने में इस संबंध में पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है और पुलिस जांच जारी है. पीड़ित आनंद नेहरा ने बताया कि उनके दो पुत्र कुचामन सिटी के एक निजी विद्यालय में अध्ययनरत हैं. पारिवारिक विवाद के चलते वह अपनी पत्नी और बच्चों से अलग रह रहे हैं. बीती 11 अप्रैल को वह अपने बच्चे से मिलने और उन्हें उपहार देने स्कूल पहुंचे थे.

आनंद नेहरा के अनुसार, जैसे ही उनके बच्चे स्कूल बस से उतर रहे थे, उन्होंने उनसे मिलने का प्रयास किया. इसी दौरान बस चालक सोहन ने उन्हें रोकते हुए गाली-गलौज की और बच्चे से मिलने नहीं दिया. आरोप है कि इसके बाद स्कूल संचालक भूराराम सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे और उनके साथ मारपीट की. पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा. घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें मुक्त कराया और अस्पताल पहुंचाया.

पीड़ित के साथ आए देवली कलां के सरपंच और उनके परिजन रामनिवास ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पुलिस उपाधीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच एएसआई शिवभगवान को सौंपी गई है. उन्होंने कहा कि प्राप्त ज्ञापन के आधार पर जांच अधिकारी को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

दूसरी ओर, विद्यालय संचालन समिति के ग्रुप चेयरमैन भूराराम ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आनंद की पत्नी ने विद्यालय को शपथ पत्र दिया हुआ है, जिसमें बिना अनुमति बच्चों से किसी को भी मिलने की मनाही है. उनका कहना है कि बस चालक द्वारा रोकने पर आनंद ने विवाद किया और मारपीट की शुरुआत खुद की. भूराराम ने आरोप लगाया कि आनंद ने भूराराम के साथ भी मारपीट की

इधर, आनंद नेहरा की पत्नी किरण ने भी अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि पति से विवाद के चलते वह मायके में रह रही हैं और उन्हें व बच्चों को पति से खतरा है. उन्होंने बताया कि पहले भी आनंद बच्चों को अपने साथ ले जा चुका है, इसलिए बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालय को शपथ पत्र दिया गया है.