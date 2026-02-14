Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अरांई में रोडवेज बस की चेकिंग के दौरान परिचालक बेहोश, बिना मदद किए फ्लाइंग अधिकारी वहां से हुआ फरार!

Rajasthan News: अरांई में रोडवेज बस चेकिंग के दौरान महिला परिचालक गुड्डी बेहोश हो गईं. चालक और यात्री उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन फ्लाइंग अधिकारी मदद किए बिना चले गए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Abhijeet dave
Published: Feb 14, 2026, 03:44 PM IST | Updated: Feb 14, 2026, 03:44 PM IST

Trending Photos

पंचायत चुनाव 2026 से पहले एक गलती पड़ सकती है भारी, छिन जाएगा आपका वोट! तुरंत करें नाम चेक
7 Photos
Rajasthan panchayat chunav

पंचायत चुनाव 2026 से पहले एक गलती पड़ सकती है भारी, छिन जाएगा आपका वोट! तुरंत करें नाम चेक

Pulwama Attack: पत्नी की गोद में दो बच्चे छोड़कर चले गए भागीरथ सिंह, हेमराज मीणा का टूट गया आखिरी वादा, 14 फरवरी को शहीद हुए थे राजस्थान के जांबाज शेर
10 Photos
pulwama attack

Pulwama Attack: पत्नी की गोद में दो बच्चे छोड़कर चले गए भागीरथ सिंह, हेमराज मीणा का टूट गया आखिरी वादा, 14 फरवरी को शहीद हुए थे राजस्थान के जांबाज शेर

Pulwama Attack: 4 साल बाद होते रिटायर, लेकिन किस्मत को था कुछ और मंजूर, पढ़ें पुलवामा हमले में शहीद हुए नारायणलाल गुर्जर की दास्तान
7 Photos
pulwama attack

Pulwama Attack: 4 साल बाद होते रिटायर, लेकिन किस्मत को था कुछ और मंजूर, पढ़ें पुलवामा हमले में शहीद हुए नारायणलाल गुर्जर की दास्तान

पाकिस्तान में भी श्याम बाबा का दरबार, अंदर की सजावट देख नहीं हटेंगी नजरें!
7 Photos
khatu shyam ji

पाकिस्तान में भी श्याम बाबा का दरबार, अंदर की सजावट देख नहीं हटेंगी नजरें!

अरांई में रोडवेज बस की चेकिंग के दौरान परिचालक बेहोश, बिना मदद किए फ्लाइंग अधिकारी वहां से हुआ फरार!

Ajmer News: अरांई में एक सड़क हादसे से कम नहीं घटना हुई जब मालपुरा से अजमेर जा रही रोडवेज बस की फ्लाइंग चेकिंग के दौरान महिला परिचालक बेहोश हो गई. बस में मौजूद चालक देवीसिंह और यात्रियों की सतर्कता ही थी कि परिचालक को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सका.

जानकारी के अनुसार बस जैसे ही अरांई पंप हाउस के पास पहुंची, फ्लाइंग अधिकारी ने बस को रोककर चेकिंग शुरू की. जांच के दौरान कुछ सवारियां बिना टिकट पाई गईं. इसी बीच महिला परिचालक गुड्डी, जो कोटा डिपो में कार्यरत हैं, अचानक बेहोश हो गईं और नीचे गिर पड़ीं.

बेहोशी की स्थिति में परिचालक को देखकर भी फ्लाइंग अधिकारी बस में खड़े रहे और कुछ मदद किए बिना वहीं से रवाना हो गए. चालक देवीसिंह और बस के यात्री तुरंत परिचालक को अस्पताल ले गए, जहां उनका उपचार किया जा रहा है. यात्रियों ने पत्रकारों को बताया कि फ्लाइंग अधिकारियों ने इंसानियत की परीक्षा ही नहीं दी और परिचालक की मदद करने की बजाय बस छोड़ दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

महिला परिचालक ने बताया कि वह आज ही इस रूट पर तैनात हुई हैं और उन्हें रूट की पूरी जानकारी नहीं थी. जिन यात्रियों के पास टिकट नहीं था, उनमें से कई सील और काकलवाड़ा से ही सवार हुए थे और उनके टिकट काटे जा रहे थे. बस भी काफी भरी हुई थी. इस बीच, परिचालक को स्त्री रोग से संबंधित समस्या के कारण चक्कर आते रहे, जिससे टिकट काटने में देरी हुई.

फ्लाइंग अधिकारी ने इस पूरे घटनाक्रम में बस के यात्रियों और परिचालक की स्थिति को नजरअंदाज कर दिया और रिमार्क लगा दिया. बताया जा रहा है कि यह फ्लाइंग अजयमेरु डिपो की थी.

यात्रियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं फ्लाइंग टीम की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करती हैं. मानवता के नाते, किसी भी व्यक्ति को बेहोशी की हालत में अकेला छोड़ना सही नहीं है. घटना ने यह दिखा दिया कि सतर्कता के साथ-साथ थोड़ी मानवता भी जरूरी है.

इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि बस के कर्मचारियों की सुरक्षा और मदद के लिए रोडवेज सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में कोई और परिचालक या यात्री इसी तरह संकट में न फंसे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news