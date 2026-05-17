/पुष्कर की पहाड़ियों में मिला नर कंकाल! खोपड़ी, हड्डियां और बाल मिलने से फैली सनसनी

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Rajasthan News: पुष्कर के बुढ़ा पुष्कर रोड स्थित पहाड़ी क्षेत्र में पुराना कंकाल, खोपड़ी, हड्डियां, कपड़े और बाल मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी है. बरामद कपड़े महिला के बताए जा रहे हैं, मामले की हर एंगल से जांच जारी है.
Pushkar News: अजमेर जिले की तीर्थनगरी पुष्कर में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब बुढ़ा पुष्कर रोड स्थित पहाड़ी क्षेत्र में एक पुराने नर कंकाल और खोपड़ी मिलने की सूचना सामने आई. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुष्कर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं.
पुलिस के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र में खोपड़ी, हड्डियों के टुकड़े और कुछ अन्य संदिग्ध सामग्री बिखरी हुई मिली. घटनास्थल से ऐसे कपड़े भी बरामद हुए हैं, जो पहली नजर में किसी महिला के प्रतीत हो रहे हैं. इसके अलावा बाल भी बरामद किए गए हैं, जो पत्थरों और आसपास के इलाके में फैले हुए थे. इस कारण मामला और अधिक रहस्यमय बन गया है.
पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की स्पेशल टीम, सीएलजी टीम और अन्य पुलिसकर्मियों को मौके पर भेजा गया. पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया और पहाड़ी की तलहटी के पास से खोपड़ी तथा हड्डियों के अवशेष बरामद किए. पुलिस का कहना है कि अवशेष काफी पुराने प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह मामला हत्या, आत्महत्या या किसी अन्य घटना से जुड़ा हुआ है.
घटनास्थल से मिले कपड़ों और अन्य सामान को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल मोबाइल टीम को भी मौके पर बुलाया गया. वैज्ञानिक जांच के जरिए अब अवशेषों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है ताकि किसी तरह का सुराग मिल सके.
फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि बरामद कंकाल किसका है और इसके पीछे की असली कहानी क्या है. इस घटना के बाद पुष्कर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और लोग पूरे मामले को लेकर हैरानी जता रहे हैं.
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