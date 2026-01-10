अयोध्या के राम मंदिर में नमाज पढ़ने का प्रयास करने वाला सुरक्षा बलों ने लिया हिरासत में, जांच में अजमेर...

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या के राम मंदिर परिसर में शुक्रवार सुबह हुई एक घटना ने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी. जानकारी के अनुसार, कश्मीर का 55 वर्षीय अब अहद शेख नाम का युवक राम मंदिर के दक्षिणी परकोटे में धार्मिक गतिविधियों के दौरान हिरासत में लिया गया. प्रारंभिक जानकारी में बताया गया है कि युवक ने परिसर में नमाज पढ़ने का प्रयास किया, जिसे रोका गया तो उसने संप्रदाय विशेष के नारे लगाए. मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया.

सूत्रों के मुताबिक अब अहद शेख के पास से जांच में काजू और किशमिश भी बरामद हुए हैं. पूछताछ में उसने अजमेर जाने की बात बताई है. अयोध्या पुलिस और खुफिया एजेंसियां मामले की गहन पड़ताल कर रही हैं, साथ ही कश्मीर से भी युवक की पृष्ठभूमि और गतिविधियों की जांच करवाई जा रही है. जिला प्रशासन ने फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और राम मंदिर ट्रस्ट ने भी मौन साधा है. घटना की पुष्टि अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं हुई है.

खबर अपडेट की जा रही है…

