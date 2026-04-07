नावा में बारिश का कहर, खेत बने तालाब, फसलें चौपट, किसानों की टूटी कमर!

Rajasthan News: नावा (डीडवाना) में अचानक तेज बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ. सड़कों और खेतों में पानी भर गया. फसलों को भारी नुकसान की आशंका है. नमक कारोबार भी ठप पड़ गया, जिससे किसानों और व्यापारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है.
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Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना जिले के उपखंड मुख्यालय नावा में मंगलवार सुबह मौसम ने अचानक करवट लेते हुए तेज आकाशीय गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश का रूप ले लिया. करीब 3 घंटों से लगातार हो रही बारिश से शहर की सड़कें,खेत जलमग्न हो गए. कुछ ही मिनटों में हुई तेज बारिश ने पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर दिया. बिन मौसम हो रही बरसात हर तरफ से नुकसान देय साबित हो रही है. वहीं आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी ओलावृष्टि होने से स्थिति और भी गंभीर हो गई.
जहां एक ओर इस बारिश से आमजन को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के लिए यह राहत आफत बन गई. अचानक बदले मौसम के कारण खेतों में खड़ी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. खासकर गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. कई खेतों में पानी भर जाने से फसलें गिर गईं, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ सकता है.
स्थानीय किसानों ने बताया कि फसल कटाई के समय आई इस बारिश और ओलावृष्टि ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है. किसानों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही है, क्योंकि इस नुकसान से उनकी आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर खेत जलमग्न हो गए हैं, जिससे फसलों के खराब होने का खतरा बढ़ गया है.
मौसम के इस अचानक बदलाव ने एक बार फिर किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिससे वे आने वाले दिनों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं. नावा क्षेत्र में सबसे अधिक नमक का व्यवसाय है और इस बारिश के कारण नमक के खारडो में पानी भरने के कारण नमक व्यापारियों को भी करोड़ो रूपये का नुकसान हुआ है और नमक व्यवसाय एक बारगी पूरी तरह बन्द होने के कारण शहर के दुकानदारो को भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा.
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के चलते जगह-जगह पर बारिश हो रही है. कई जगहों पर तो ओलावृष्टि के चलते किसानों को भारी नुकसान झेलने को पड़ा है. मौसम विभाग के अनुसार, अभी एक-दो दिन और इसका असर देखने को मिल सकता है.
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