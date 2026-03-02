जंग के साये में रंगों का धमाका! पुष्कर में पूरीम और होली का ऐतिहासिक संगम, विदेशी मेहमानों ने मांगी शांति

Ajmer News: पुष्कर की गलियां इन दिनों अंतरराष्ट्रीय रंगों से सराबोर हैं. ब्रह्म नगरी में इस बार होली का उत्सव खास बन गया है, क्योंकि 2 मार्च को यहां इजरायली पर्यटक अपना पारंपरिक कलर फेस्टिवल ‘पूरीम’ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मना रहे हैं. करीब दो हजार से अधिक विदेशी सैलानी पुष्कर पहुंच चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या इजरायली पर्यटकों की है.खबाद हाउस के आसपास की होटलों और गेस्ट हाउसों में विदेशी मेहमानों की चहल-पहल बढ़ गई है. बाजारों में रंग, गुलाल और पिचकारियों की दुकानों पर भीड़ है. ढोल-नगाड़ों की थाप पर भारतीय और विदेशी सैलानी एक-दूसरे को रंग लगाकर उत्सव का आनंद ले रहे हैं. हालांकि इस उल्लास के बीच वैश्विक तनाव की चिंता भी साफ झलक रही है.

ईरान और इज़राइल के बीच जारी युद्ध ने यहां मौजूद इजरायली पर्यटकों को बेचैन कर रखा है. कई सैलानी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से लगातार अपने परिजनों से संपर्क बनाए हुए हैं.इजरायली पर्यटक ईगल, जो किबुत्ज में रहते हैं, ने भावुक होकर बताया, “मेरे पांच बच्चे और 14 पोते-पोतियां वहां हैं. मैं हर एक घंटे में उनसे बात करता हूं कि वे सुरक्षित हैं या नहीं. यह समय हमारे लिए आसान नहीं है.” इजरायल की पर्यटक निक्की, जो पिछले 24 वर्षों से भारत आ रही हैं और महिला समूहों को राजस्थान भ्रमण पर लाती हैं, ने कहा, “भारत बहुत विविध और खुला देश है. यहां की संस्कृति और लोगों की आत्मीयता हमें बार-बार यहां आने के लिए प्रेरित करती है.

पुष्कर की होली बहुत सौम्य और खुशियों से भरी होती है. दुनिया के अन्य स्थानों की तुलना में यहां का माहौल बेहद अपनापन लिए होता है.” उन्होंने स्वीकार किया कि हाइफा में रह रहे उनके परिवार को लेकर वे चिंतित हैं, लेकिन भारतीयों की सद्भावना उन्हें संबल देती है. एक अन्य पर्यटक माइक ने कहा, “इंडिया बहुत खूबसूरत और विविध देश है. मैं यहां होली मनाने को लेकर बेहद उत्साहित था. हालात कठिन हैं, लेकिन हम शांति की प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह समय खुशियों में बदले.”

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इधर, पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड गिरिराज पाराशर ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव और फ्लाइटों की कैंसिलेशन के कारण इस बार विदेशी पर्यटकों की संख्या कुछ कम रही है. कई नियमित क्लाइंट्स की बुकिंग रद्द हुई है. फिर भी हर साल की तरह सात्विक और उल्लासपूर्ण होली मनाई जा रही है और भारतीय पर्यटकों की अच्छी संख्या से बाजारों में रौनक बनी हुई है.होटल संगठन से जुड़े प्रवीण प्रताप सिंह के अनुसार अधिकांश होटल और रिजॉर्ट लगभग फुल बुक हैं.

उनका कहना है कि विदेशी पर्यटकों की आवक से स्थानीय व्यापार, गाइड, टैक्सी चालक और छोटे दुकानदारों को राहत मिली है.जंग की आशंकाओं और परिवारों की चिंता के बीच भी पुष्कर की होली और पूरीम का यह संगम सांस्कृतिक एकता का संदेश दे रहा है. रंगों के इस उत्सव में जहां एक ओर ढोल की थाप और गुलाल की बौछार है, वहीं दूसरी ओर शांति और सुरक्षित भविष्य की कामना भी गूंज रही है. वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भी पुष्कर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक मेल और सौहार्द का साक्षी बनकर सामने आया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-