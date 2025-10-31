सांभर झील में मौत का साया! प्रवासी पक्षियों की रहस्यमयी मौत से मचा हड़कंप

Sambhar Lake: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के नावा उपखंड मुख्यालय से सटी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर झील एक बार फिर खतरे के साए में है. झील में लगातार विदेशी पक्षियों की मृत्यु के मामलों में बढ़ोतरी से पर्यावरण प्रेमियों और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. मृत और घायल पक्षियों की बढ़ती संख्या से संकेत मिल रहे हैं कि झील का पानी प्रदूषित हो रहा है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा असर पड़ सकता है.

चल रहा है रेस्क्यू अभियान

प्रशासन की ओर से स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. वन विभाग, पशु चिकित्सालय विभाग, नगर पालिका, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मिलकर लगातार रेस्क्यू अभियान चला कर झील को संरक्षित करने का प्रयास करने में जुट गई है . अब तक बड़ी संख्या में घायल पक्षियों को बचाया गया है, जिन्हें उपचार के लिए नावा पशु चिकित्सालय लाया गया है. घायल पक्षियों के लिये मिठड़ी में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है.

क्या बोली वन अधिकारी?

वन अधिकारी आकांक्षा ने बताया कि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ टीम नमूने जांच के लिए भेज रही है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि मौत का आंकड़ा बढ़ता गया तो वन विभाग झील क्षेत्र में चल रही इंडस्ट्रीज को सील करने की कार्रवाई भी कर सकता है. इधर, उच्च अधिकारियों ने बीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि झील क्षेत्र में मौजूद सभी अवैध बोरवेलों को तुरंत चिन्हित कर बंद किया जाए, क्योंकि इनसे झील के जलस्तर और गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.

सभी विभाग बताए जा रहे हैं तैयार

प्रशासन का कहना है कि सभी विभाग मिलकर इस पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए तैयार हैं और सांभर झील के पारिस्थितिक संतुलन को बचाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे. आज भी रेस्क्यू टीमो ने झील का दौरा कर मृत पक्षियों को मौके से हटाया, मृत पक्षी के शरीर मे मिलने वाले कीड़े दूसरे पक्षियों के खाने से उनमें लकवा जैसी स्थित बन जाती है और वह धीरे धीरे करके मौत ले काल मे समा जाता है.

