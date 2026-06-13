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असम में वायुसेना विमान AN-32 क्रैश! नावा का लाल खेमाराम कुमावत शहीद

Rajasthan News: डीडवाना-कुचामन के नावा क्षेत्र के पांचोता गांव के अग्निवीर वायु सैनिक खेमाराम कुमावत असम के जोरहाट एयरबेस पर AN-32 विमान हादसे में शहीद हो गए. हादसे में पायलट समेत 5 सैन्यकर्मियों की मौत हुई. शहादत की खबर से गांव और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar inaniya
Published: Jun 13, 2026, 10:47 PM|Updated: Jun 13, 2026, 10:47 PM
असम में वायुसेना विमान AN-32 क्रैश! नावा का लाल खेमाराम कुमावत शहीद
Image Credit: Assam Air Force Plane Crashed

Assam Air Force Plane Crash: डीडवाना-कुचामन जिले के नावा उपखंड क्षेत्र के गांव पांचोता के लिए शनिवार का दिन बेहद दुखद खबर लेकर आया. भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 के असम के जोरहाट एयरबेस पर दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना के साथ ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. इस हादसे में नावा क्षेत्र के रहने वाले अग्निवीर वायु सैनिक खेमाराम कुमावत का निधन हो गया. हादसे में पायलट समेत कुल पांच सैन्यकर्मियों की मौत की जानकारी सामने आई है. जैसे ही यह खबर गांव पहुंची, परिवार और ग्रामीणों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

मिली जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना का AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान असम के जोरहाट स्थित एयरबेस पर नियमित उड़ान पूरी कर लौट रहा था. बताया जा रहा है कि विमान लैंडिंग की प्रक्रिया में था, तभी उसमें अचानक आग लग गई. आग लगने के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ गई और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. प्रत्यक्ष जानकारी के मुताबिक हादसे के दौरान विमान दो हिस्सों में टूट गया. घटना के बाद एयरबेस पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.

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शहीद खेमाराम कुमावत एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे. उनके परिवार में माता-पिता, दो बड़े भाई और एक छोटी बहन हैं. परिवार को उन पर गर्व था और उनके भविष्य को लेकर कई सपने देखे गए थे. अग्निवीर के रूप में उनका कार्यकाल भी जल्द पूरा होने वाला था. ऐसे में परिवार के लोग उनके विवाह की तैयारियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे. लेकिन अचानक आई इस दुखद खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.

खेमाराम के शहीद होने की सूचना मिलते ही पांचोता गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक का माहौल छा गया. गांव के लोग बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचने लगे. जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. हर किसी की जुबान पर खेमाराम की बहादुरी और देश सेवा की भावना की चर्चा रही.

परिजन अब उनके पार्थिव शरीर को लाने की तैयारी में जुटे हैं. परिवार के सदस्य असम रवाना होने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं. गांव में भी अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. शहीद की खबर से पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है और लोग परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं.

भारतीय वायुसेना की ओर से बताया गया है कि विमान नियमित ड्यूटी पर था. दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं. जांच के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आ सकेगी. खेमाराम की शहादत से नावा क्षेत्र ने देश सेवा में अपना एक और वीर सपूत खो दिया है, जिसकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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